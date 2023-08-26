Зеленский утвердил создание новой бригады морских беспилотников

В составе Военно-морских сил Украины появилось подразделение морских беспилотников, сообщили в пресс-службе украинского ведомства. Президент Украины Владимир Зеленский вручил бойцам новой бригады боевой флаг.
«Зеленский во время Дня независимости Украины вручил боевой флаг 385-й отдельной бригаде морских беспилотных комплексов специального назначения Военно-морских сил ВСУ», — пишет ведомство в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Ранее о существовании такого подразделения публично не сообщалось. Глава службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк называл морские беспилотники «уникальным изобретением» Украины.
Украина применяла беспилотники для атаки по российским объектам. В частности, по Крымскому мосту. В теракте погибли мирные граждане. Власти РФ осудили действия ВСУ. Также украинские солдаты атаковали гражданское судно в Керченском проливе.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.