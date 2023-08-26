Зеленский утвердил создание новой бригады морских беспилотников

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Владимир Зеленский вручил флаг новой бригаде ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В составе Военно-морских сил Украины появилось подразделение морских беспилотников, сообщили в пресс-службе украинского ведомства. Президент Украины Владимир Зеленский вручил бойцам новой бригады боевой флаг.

«Зеленский во время Дня независимости Украины вручил боевой флаг 385-й отдельной бригаде морских беспилотных комплексов специального назначения Военно-морских сил ВСУ», — пишет ведомство в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Ранее о существовании такого подразделения публично не сообщалось. Глава службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк называл морские беспилотники «уникальным изобретением» Украины.

Украина применяла беспилотники для атаки по российским объектам. В частности, по Крымскому мосту. В теракте погибли мирные граждане. Власти РФ осудили действия ВСУ. Также украинские солдаты атаковали гражданское судно в Керченском проливе.

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В составе Военно-морских сил Украины появилось подразделение морских беспилотников, сообщили в пресс-службе украинского ведомства. Президент Украины Владимир Зеленский вручил бойцам новой бригады боевой флаг. «Зеленский во время Дня независимости Украины вручил боевой флаг 385-й отдельной бригаде морских беспилотных комплексов специального назначения Военно-морских сил ВСУ», — пишет ведомство в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России). Ранее о существовании такого подразделения публично не сообщалось. Глава службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк называл морские беспилотники «уникальным изобретением» Украины. Украина применяла беспилотники для атаки по российским объектам. В частности, по Крымскому мосту. В теракте погибли мирные граждане. Власти РФ осудили действия ВСУ. Также украинские солдаты атаковали гражданское судно в Керченском проливе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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