В Москве второй раз за день нашли труп без головы

Прокуратура Москвы сообщила о втором трупе на улице Фестивальная

12 сентября 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

В Москве нашли второй труп за день Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Москве на улице Фестивальная нашли еще одно тело без головы. Это уже второй такой инцидент за день. На этот раз труп был найден в квартире жилого дома. «В квартире жилого дома на ул. Фестивальная обнаружено тело еще одного мужчины с признаками насильственной смерти. <…> Прокуратура Москвы контролирует принятие решения о возбуждении уголовного дела по факту убийства», — сообщает прокуратура в своем telegram-канале. Авторы telegram-канала Baza передают, что новое тело также было без головы. В настоящий момент проводятся мероприятия по выяснению всех деталей произошедшего. В этот же день СК РФ сообщал о трупе без головы в парковой зоне в Москве на улице Фестивальная с колото-резаными ранами. Ведомство опубликовало соответствующее видео.

В Москве на улице Фестивальная нашли еще одно тело без головы. Это уже второй такой инцидент за день. На этот раз труп был найден в квартире жилого дома. «В квартире жилого дома на ул. Фестивальная обнаружено тело еще одного мужчины с признаками насильственной смерти. <…> Прокуратура Москвы контролирует принятие решения о возбуждении уголовного дела по факту убийства», — сообщает прокуратура в своем telegram-канале. Авторы telegram-канала Baza передают, что новое тело также было без головы. В настоящий момент проводятся мероприятия по выяснению всех деталей произошедшего. В этот же день СК РФ сообщал о трупе без головы в парковой зоне в Москве на улице Фестивальная с колото-резаными ранами. Ведомство опубликовало соответствующее видео.