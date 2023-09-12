В Москве второй раз за день нашли труп без головы

Прокуратура Москвы сообщила о втором трупе на улице Фестивальная
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Поисковые работы на месте обнаружения тела Насти Муравьевой. Тюмень, полицейское оцепление
В Москве нашли второй труп за день Фото:

В Москве на улице Фестивальная нашли еще одно тело без головы. Это уже второй такой инцидент за день. На этот раз труп был найден в квартире жилого дома.

«В квартире жилого дома на ул. Фестивальная обнаружено тело еще одного мужчины с признаками насильственной смерти. <…> Прокуратура Москвы контролирует принятие решения о возбуждении уголовного дела по факту убийства», — сообщает прокуратура в своем telegram-канале. Авторы telegram-канала Baza передают, что новое тело также было без головы. В настоящий момент проводятся мероприятия по выяснению всех деталей произошедшего.

В этот же день СК РФ сообщал о трупе без головы в парковой зоне в Москве на улице Фестивальная с колото-резаными ранами. Ведомство опубликовало соответствующее видео.

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В Москве на улице Фестивальная нашли еще одно тело без головы. Это уже второй такой инцидент за день. На этот раз труп был найден в квартире жилого дома. «В квартире жилого дома на ул. Фестивальная обнаружено тело еще одного мужчины с признаками насильственной смерти. <…> Прокуратура Москвы контролирует принятие решения о возбуждении уголовного дела по факту убийства», — сообщает прокуратура в своем telegram-канале. Авторы telegram-канала Baza передают, что новое тело также было без головы. В настоящий момент проводятся мероприятия по выяснению всех деталей произошедшего. В этот же день СК РФ сообщал о трупе без головы в парковой зоне в Москве на улице Фестивальная с колото-резаными ранами. Ведомство опубликовало соответствующее видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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