Мишустин назвал важный критерий при формировании бюджета на 2024 год

Власти получат обратную связь от регионов для формирования бюджета на 2024 год

02 октября 2023 в 19:16 Размер текста - 17 +

Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал обеспечить обратную связь с населением при обсуждении принятых программ поддержки регионов Фото: Георгий Бергал © URA.RU Власти РФ учтут мнение жителей регионов при обсуждении проекта федерального бюджета на 2024 и плановый период 2025—2026 годов. Это связано с необходимостью получать информацию с мест, а не из отчетов. Об этом URA.RU заявил гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков, комментируя слова главы правительства РФ Михаила Мишустина на оперативном совещании с вице-премьерами о необходимости показать жителям регионов конкретные меры поддержки, а не просто цифры. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами поставил задачу обеспечить обратную связь от регионов при обсуждении проекта федерального бюджета на 2024—2026 годы. «Очень важно обсудить с сенаторами и депутатами финансовое обеспечение ключевых приоритетов развития. Наша общая задача — чтобы обо всех программах, мероприятиях, значимых проектах в регионах было максимально доступно и понятно рассказано людям. Чтобы они не просто цифры слышали, а видели конкретные меры поддержки, направленные на улучшение качества жизни людей и учитывающие их мнение, то есть обратную связь от них, о которой всегда говорит президент», — подчеркнул глава правительства. Власти РФ при обсуждении нового бюджета намерены получить максимальную обратную связь от регионов, чтобы отойти от цифр и увидеть реальные проекты и то, как к ним относятся люди, говорит гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Есть бесконечные цифры, проценты, реализация программ, за которыми нередко не видно реализованных проектов. Последние годы власть действительно решила уделить больше внимания тому, чтобы посмотреть на реальные законченные проекты и как к ним относятся люди. Потому что на бумаге что-то реализуется, но людям это либо не надо, либо это плохо сделано», — пояснил Гращенков. По его словам, Мишустин несколько лет назад начал следить за проектами «визуально». «Присланные отчеты, видео, личные поездки. Понятно, что один премьер этого закрыть не может. Создана целая разветвленная система, которая помогает увидеть, что реально выполняется», — добавил политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ учтут мнение жителей регионов при обсуждении проекта федерального бюджета на 2024 и плановый период 2025—2026 годов. Это связано с необходимостью получать информацию с мест, а не из отчетов. Об этом URA.RU заявил гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков, комментируя слова главы правительства РФ Михаила Мишустина на оперативном совещании с вице-премьерами о необходимости показать жителям регионов конкретные меры поддержки, а не просто цифры. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами поставил задачу обеспечить обратную связь от регионов при обсуждении проекта федерального бюджета на 2024—2026 годы. «Очень важно обсудить с сенаторами и депутатами финансовое обеспечение ключевых приоритетов развития. Наша общая задача — чтобы обо всех программах, мероприятиях, значимых проектах в регионах было максимально доступно и понятно рассказано людям. Чтобы они не просто цифры слышали, а видели конкретные меры поддержки, направленные на улучшение качества жизни людей и учитывающие их мнение, то есть обратную связь от них, о которой всегда говорит президент», — подчеркнул глава правительства. Власти РФ при обсуждении нового бюджета намерены получить максимальную обратную связь от регионов, чтобы отойти от цифр и увидеть реальные проекты и то, как к ним относятся люди, говорит гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Есть бесконечные цифры, проценты, реализация программ, за которыми нередко не видно реализованных проектов. Последние годы власть действительно решила уделить больше внимания тому, чтобы посмотреть на реальные законченные проекты и как к ним относятся люди. Потому что на бумаге что-то реализуется, но людям это либо не надо, либо это плохо сделано», — пояснил Гращенков. По его словам, Мишустин несколько лет назад начал следить за проектами «визуально». «Присланные отчеты, видео, личные поездки. Понятно, что один премьер этого закрыть не может. Создана целая разветвленная система, которая помогает увидеть, что реально выполняется», — добавил политолог.