Политолог объяснил, как Украина ослабила Запад перед Китаем

«Ридус»: Запад ослабил свою экономику на фоне Китая из-за поддержки Украины

Запад не может поддерживать свою экономику из-за поддержки Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Страны Запада исчерпали собственные военные запасы из-за поддержки Украины. Европа вынуждена финансировать производство вооружения для Киева, так как тот не в состоянии оплатить его сам. Тем самым страны Запада не могут полноценно поддерживать собственную экономику на фоне их ближайшего конкурента — Китая. Об этом написал российский обозреватель Игорь Серебряный.

«Чтобы помогать Украине, странам Запада придется в чем-то обделять себя — в инфраструктуре, технологическом развитии, социальных проектах. Такие жертвы, в свою очередь, вызовут снижение конкурентоспособности их экономик по сравнению с Китаем и другими странами», — уточнил Игорь Серебряный в материале для «Ридуса».

По его мнению, недостаток денег для Европы — главный фактор для снижения украинской поддержки. Также у стран Запада нет особой необходимости для полноценного использования всех своих ресурсов для помощи Киеву.

Все больше стран ограничивают военную помощь для Украины. В США деньги на поддержку страны исключили из своего бюджета. Словакия также отказалась поставлять технику Киеву. С начала спецоперации РФ страны НАТО потратили на нужды Украины около 113 миллиардов долларов. Больше всего денег и техники выделил Вашингтон. В настоящий момент также ухудшились отношения между США и Китаем из-за острова Тайвань. В связи с этим американцы готовятся к прямому военному столкновению с КНР.