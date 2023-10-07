Политолог объяснил, как Украина ослабила Запад перед Китаем

«Ридус»: Запад ослабил свою экономику на фоне Китая из-за поддержки Украины
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Парад Победы 2021 9 мая на Красной площади в Москве. Москва, ярс, межконтинентальная баллистическая ракета, мбр, сармат, МБР «Сармат» РС-28
Запад не может поддерживать свою экономику из-за поддержки Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Страны Запада исчерпали собственные военные запасы из-за поддержки Украины. Европа вынуждена финансировать производство вооружения для Киева, так как тот не в состоянии оплатить его сам. Тем самым страны Запада не могут полноценно поддерживать собственную экономику на фоне их ближайшего конкурента — Китая. Об этом написал российский обозреватель Игорь Серебряный.

«Чтобы помогать Украине, странам Запада придется в чем-то обделять себя — в инфраструктуре, технологическом развитии, социальных проектах. Такие жертвы, в свою очередь, вызовут снижение конкурентоспособности их экономик по сравнению с Китаем и другими странами», — уточнил Игорь Серебряный в материале для «Ридуса».

По его мнению, недостаток денег для Европы — главный фактор для снижения украинской поддержки. Также у стран Запада нет особой необходимости для полноценного использования всех своих ресурсов для помощи Киеву.

Все больше стран ограничивают военную помощь для Украины. В США деньги на поддержку страны исключили из своего бюджета. Словакия также отказалась поставлять технику Киеву. С начала спецоперации РФ страны НАТО потратили на нужды Украины около 113 миллиардов долларов. Больше всего денег и техники выделил Вашингтон. В настоящий момент также ухудшились отношения между США и Китаем из-за острова Тайвань. В связи с этим американцы готовятся к прямому военному столкновению с КНР.

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Страны Запада исчерпали собственные военные запасы из-за поддержки Украины. Европа вынуждена финансировать производство вооружения для Киева, так как тот не в состоянии оплатить его сам. Тем самым страны Запада не могут полноценно поддерживать собственную экономику на фоне их ближайшего конкурента — Китая. Об этом написал российский обозреватель Игорь Серебряный. «Чтобы помогать Украине, странам Запада придется в чем-то обделять себя — в инфраструктуре, технологическом развитии, социальных проектах. Такие жертвы, в свою очередь, вызовут снижение конкурентоспособности их экономик по сравнению с Китаем и другими странами», — уточнил Игорь Серебряный в материале для «Ридуса». По его мнению, недостаток денег для Европы — главный фактор для снижения украинской поддержки. Также у стран Запада нет особой необходимости для полноценного использования всех своих ресурсов для помощи Киеву. Все больше стран ограничивают военную помощь для Украины. В США деньги на поддержку страны исключили из своего бюджета. Словакия также отказалась поставлять технику Киеву. С начала спецоперации РФ страны НАТО потратили на нужды Украины около 113 миллиардов долларов. Больше всего денег и техники выделил Вашингтон. В настоящий момент также ухудшились отношения между США и Китаем из-за острова Тайвань. В связи с этим американцы готовятся к прямому военному столкновению с КНР.
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Ссылки по теме
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