Politico: Словакия прекратила поставлять военную помощь Украине

Временное правительство Словакии заявило, что больше не будет отправлять военную технику на Украину. Об этом пишут американские журналисты, ссылаясь на представителя правительства страны. Ранее на территории прошли парламентские выборы, где победила пророссийская партия.
«Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять военную технику на Украину», — уточнили авторы Politico. До этого в Минобороны Словакии рассматривали возможность нового пакета военной поддержки Киеву.
Президент страны Зузана Чапутова также выступала против поддержки Украины, передает телеканал 360. Свое решение она связала с победой демократической партии в стране, которая занимает антиукраинскую позицию. Через день глава вновь заявила о необходимости продолжения помощи Киеву. Население страны оказалось против оказания такой поддержки, пишет RT. 30 сентября Братислава провела парламентские выборы, по итогам которых победу одержала партия «Направление — социальная демократия» под руководством бывшего премьер-министра Роберта Фицо.
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