ХАМАС поддержало предложение Путина по перемирию: главное о войне за ночь

Представители ХАМАС высоко оценили позицию Путина в отношении войны в Израиле
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Позиция Владимира Путина об урегулировании конфликта высоко ценится движением ХАМАС Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС высоко оценило позицию президента России Владимира Путина по решению конфликта в Израиле путем создания независимой Палестины. Израиль ударил по группировке «Хесболла» на юге Ливана. URA.RU приводит главные новости о палестино-израильском конфликте за ночь 14 октября.

  • Представители ХАМАС заявили, что высоко ценят позицию Путина в отношении войны Палестины и Израиля. Движение также заявило, что поддерживает непринятие президента РФ блокады сектора Газа Иерусалимом.
  • Израильская армия нанесла удар по шиитской группировке «Хезболла» в южной части Ливана. По словам армейской пресс-службы, атака стала ответом на проникновение неопознанных летающих объектов на территорию Израиля.
  • Президент Сирии Башар Асад поддержал Палестину в конфликте с Израилем. Он также заявил о готовности его государства поддержать «борьбу палестинцев против израильской оккупации».
  • ХАМАС планировало нападения на школы и молодежный центр в Израиле. По данным западной прессы, боевики намеревались убить как можно больше людей, взять заложников и вывезти их в сектор Газа.
  • Палестинские боевики зашли в еврейское поселение Маале-Михмас на западном берегу Израиля. По данным еврейских СМИ, нападение произошло рано утром.
  • ООН обвинила Израиль в преступлении против человечности. Причиной тому стал призыв Иерусалима к примерно миллиону жителей сектора Газа покинуть северную часть города.
  • Израильские власти сообщили о 1300 погибших в результате боевых действий за 13 октября. Представители сектора Газа заявили о более, чем 1900 убитых за ночь 14 октября.

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Палестинское движение ХАМАС высоко оценило позицию президента России Владимира Путина по решению конфликта в Израиле путем создания независимой Палестины. Израиль ударил по группировке «Хесболла» на юге Ливана. URA.RU приводит главные новости о палестино-израильском конфликте за ночь 14 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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