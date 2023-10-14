ХАМАС поддержало предложение Путина по перемирию: главное о войне за ночь

Позиция Владимира Путина об урегулировании конфликта высоко ценится движением ХАМАС
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Палестинское движение ХАМАС высоко оценило позицию президента России Владимира Путина по решению конфликта в Израиле путем создания независимой Палестины. Израиль ударил по группировке «Хесболла» на юге Ливана. URA.RU приводит главные новости о палестино-израильском конфликте за ночь 14 октября.
- Представители ХАМАС заявили, что высоко ценят позицию Путина в отношении войны Палестины и Израиля. Движение также заявило, что поддерживает непринятие президента РФ блокады сектора Газа Иерусалимом.
- Израильская армия нанесла удар по шиитской группировке «Хезболла» в южной части Ливана. По словам армейской пресс-службы, атака стала ответом на проникновение неопознанных летающих объектов на территорию Израиля.
- Президент Сирии Башар Асад поддержал Палестину в конфликте с Израилем. Он также заявил о готовности его государства поддержать «борьбу палестинцев против израильской оккупации».
- ХАМАС планировало нападения на школы и молодежный центр в Израиле. По данным западной прессы, боевики намеревались убить как можно больше людей, взять заложников и вывезти их в сектор Газа.
- Палестинские боевики зашли в еврейское поселение Маале-Михмас на западном берегу Израиля. По данным еврейских СМИ, нападение произошло рано утром.
- ООН обвинила Израиль в преступлении против человечности. Причиной тому стал призыв Иерусалима к примерно миллиону жителей сектора Газа покинуть северную часть города.
- Израильские власти сообщили о 1300 погибших в результате боевых действий за 13 октября. Представители сектора Газа заявили о более, чем 1900 убитых за ночь 14 октября.
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