15 октября 2023

Телеканалы и операторов связи обяжут создать подразделения информбезопасности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВЦИК. Москва, сми, телевидение, телеканалы, трансляция, центральная избирательная комиссия, центризбирком, центральные телеканалы, микрофоны
Отделы информационной безопасности создадут до 2025 года Фото:

Российские компании, владеющие средствами массовой информации (СМИ), будут обязаны создать внутренние подразделения по вопросам информационной безопасности. Об этом рассказали «Ведомости».

«Это требование будет распространяться на все каналы первого и второго мультиплексов, а также на „Российскую газету“, ИТАР-ТАСС и МИА „Россия сегодня“. Помимо того, они должны будут перейти на отечественные средства защиты информации (СЗИ)», — сообщили «Ведомости».

Отделы по информационной безопасности должны быть созданы до 2025 года. Помимо этого, будет введен запрет на использование средств защиты информации из недружественных стран.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские компании, владеющие средствами массовой информации (СМИ), будут обязаны создать внутренние подразделения по вопросам информационной безопасности. Об этом рассказали «Ведомости». «Это требование будет распространяться на все каналы первого и второго мультиплексов, а также на „Российскую газету“, ИТАР-ТАСС и МИА „Россия сегодня“. Помимо того, они должны будут перейти на отечественные средства защиты информации (СЗИ)», — сообщили «Ведомости». Отделы по информационной безопасности должны быть созданы до 2025 года. Помимо этого, будет введен запрет на использование средств защиты информации из недружественных стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...