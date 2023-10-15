Телеканалы и операторов связи обяжут создать подразделения информбезопасности

16 октября 2023 в 06:15 Размер текста - 17 +

Отделы информационной безопасности создадут до 2025 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские компании, владеющие средствами массовой информации (СМИ), будут обязаны создать внутренние подразделения по вопросам информационной безопасности. Об этом рассказали «Ведомости». «Это требование будет распространяться на все каналы первого и второго мультиплексов, а также на „Российскую газету“, ИТАР-ТАСС и МИА „Россия сегодня“. Помимо того, они должны будут перейти на отечественные средства защиты информации (СЗИ)», — сообщили «Ведомости». Отделы по информационной безопасности должны быть созданы до 2025 года. Помимо этого, будет введен запрет на использование средств защиты информации из недружественных стран.

Российские компании, владеющие средствами массовой информации (СМИ), будут обязаны создать внутренние подразделения по вопросам информационной безопасности. Об этом рассказали «Ведомости». «Это требование будет распространяться на все каналы первого и второго мультиплексов, а также на „Российскую газету“, ИТАР-ТАСС и МИА „Россия сегодня“. Помимо того, они должны будут перейти на отечественные средства защиты информации (СЗИ)», — сообщили «Ведомости». Отделы по информационной безопасности должны быть созданы до 2025 года. Помимо этого, будет введен запрет на использование средств защиты информации из недружественных стран.