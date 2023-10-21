Поддержавший Палестину российский боец UFC попал в скандал из-за СВО

22 октября 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Российский боец UFC подвергся критике в соцсетях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российский боец UFC Ислам Махачев, который отказался праздновать свою победу на турнире из-за ситуации в Палестине, подвергся критике в соцсетях со стороны своего коллеги по рингу Максима Дивнича. Спортсмена возмутило, что Махачев обеспокоенный конфликтом в секторе Газа ни разу не высказывался об СВО. «Ислам Махачев после победы над Волкановски сказал, что он не празднует победу, упомянув про Палестину и попросив остановить происходящие события. Но мы ни разу не слышали его мнение про СВО, детей Донбасса и того, что там происходит. Для кого-то в нашей стране религия важнее, чем Россия», — цитирует Дивнича « Газета.Ru ». Ислам Махачев одержал досрочную победу на турнире UFC 294, который прошел 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Боец в первом раунде нокаутировал австралийца Алекса Волкановски. После боя россиянин сказал, что не будет праздновать свой успех из-за событий в Палестине.

Российский боец UFC Ислам Махачев, который отказался праздновать свою победу на турнире из-за ситуации в Палестине, подвергся критике в соцсетях со стороны своего коллеги по рингу Максима Дивнича. Спортсмена возмутило, что Махачев обеспокоенный конфликтом в секторе Газа ни разу не высказывался об СВО. «Ислам Махачев после победы над Волкановски сказал, что он не празднует победу, упомянув про Палестину и попросив остановить происходящие события. Но мы ни разу не слышали его мнение про СВО, детей Донбасса и того, что там происходит. Для кого-то в нашей стране религия важнее, чем Россия», — цитирует Дивнича «Газета.Ru». Ислам Махачев одержал досрочную победу на турнире UFC 294, который прошел 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Боец в первом раунде нокаутировал австралийца Алекса Волкановски. После боя россиянин сказал, что не будет праздновать свой успех из-за событий в Палестине.