21 октября 2023

Поддержавший Палестину российский боец UFC попал в скандал из-за СВО

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Екатеринбургский этап тура пояса чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Екатеринбург, ufc, ultimate fighting championship, пояс чемпиона
Российский боец UFC подвергся критике в соцсетях Фото:

Российский боец UFC Ислам Махачев, который отказался праздновать свою победу на турнире из-за ситуации в Палестине, подвергся критике в соцсетях со стороны своего коллеги по рингу Максима Дивнича. Спортсмена возмутило, что Махачев обеспокоенный конфликтом в секторе Газа ни разу не высказывался об СВО.

«Ислам Махачев после победы над Волкановски сказал, что он не празднует победу, упомянув про Палестину и попросив остановить происходящие события. Но мы ни разу не слышали его мнение про СВО, детей Донбасса и того, что там происходит. Для кого-то в нашей стране религия важнее, чем Россия», — цитирует Дивнича «Газета.Ru».

Ислам Махачев одержал досрочную победу на турнире UFC 294, который прошел 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Боец в первом раунде нокаутировал австралийца Алекса Волкановски. После боя россиянин сказал, что не будет праздновать свой успех из-за событий в Палестине.

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Российский боец UFC Ислам Махачев, который отказался праздновать свою победу на турнире из-за ситуации в Палестине, подвергся критике в соцсетях со стороны своего коллеги по рингу Максима Дивнича. Спортсмена возмутило, что Махачев обеспокоенный конфликтом в секторе Газа ни разу не высказывался об СВО. «Ислам Махачев после победы над Волкановски сказал, что он не празднует победу, упомянув про Палестину и попросив остановить происходящие события. Но мы ни разу не слышали его мнение про СВО, детей Донбасса и того, что там происходит. Для кого-то в нашей стране религия важнее, чем Россия», — цитирует Дивнича «Газета.Ru». Ислам Махачев одержал досрочную победу на турнире UFC 294, который прошел 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Боец в первом раунде нокаутировал австралийца Алекса Волкановски. После боя россиянин сказал, что не будет праздновать свой успех из-за событий в Палестине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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