Палестина обвинила Израиль в атаке на турецкую больницу в Газе 30 октября 2023 в 17:50 Размер текста - 17 + Израиль нанес авиаудары по турецкой больнице в секторе Газа Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль нанес удары по турецкой больнице на территории сектора Газа. Об этом сообщает Минздрав Палестины. «Больница палестино-турецкой дружбы в Газе подверглась израильской бомбардировке», — приводит ТАСС информацию из Минздрава. Известно, что несколько пациентов, которые больны раком, в связи с авиаударами «испытали волнение и страх». Наличие жертв не уточняется. Ранее израильский посол в РФ Александр Бен-Цви объяснил, что израильская армия наносит удары по Газе, чтобы уничтожить ХАМАС. Также ЦАХАЛ ведет бомбардировку сектора Газа, чтобы вернуть заложников. Известно, что за последние несколько дней Израиль совершил 600 атак. Израиль нанес удары по турецкой больнице на территории сектора Газа. Об этом сообщает Минздрав Палестины. «Больница палестино-турецкой дружбы в Газе подверглась израильской бомбардировке», — приводит ТАСС информацию из Минздрава. Известно, что несколько пациентов, которые больны раком, в связи с авиаударами «испытали волнение и страх». Наличие жертв не уточняется. Ранее израильский посол в РФ Александр Бен-Цви объяснил, что израильская армия наносит удары по Газе, чтобы уничтожить ХАМАС. Также ЦАХАЛ ведет бомбардировку сектора Газа, чтобы вернуть заложников. Известно, что за последние несколько дней Израиль совершил 600 атак. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям