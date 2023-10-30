Посол Израиля объяснил, зачем ЦАХАЛ бомбит сектор Газа

Посол Израиля: ЦАХАЛ бьет по Газе, чтобы уничтожить ХАМАС
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У Израиля нет плана уничтожить сектор Газа, заявил посол Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия Израиля (ЦАХАЛ) совершает удары по сектору Газа для того, чтобы уничтожить палестинское движение ХАМАС и вернуть заложников. Об этом заявил израильский посол в РФ Александр Бен-Цви. За прошедшие несколько дней было совершено 600 атак по объектам группировки.

«У Израиля нет плана уничтожить сектор Газа, но есть намерение уничтожить ХАМАС», — сказал посол, его слова прозвучали в эфире телеканала Россия 24. Он добавил, что второй целью ударов является возвращение заложников.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Ранее сообщалось, что за прошедшие несколько дней ЦАХАЛ произвела атаки по 600 объектам ХАМАС. Под удары попали склады с оружием, позиции для пуска ракет, укрытия и оперативные базы.

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Армия Израиля (ЦАХАЛ) совершает удары по сектору Газа для того, чтобы уничтожить палестинское движение ХАМАС и вернуть заложников. Об этом заявил израильский посол в РФ Александр Бен-Цви. За прошедшие несколько дней было совершено 600 атак по объектам группировки. «У Израиля нет плана уничтожить сектор Газа, но есть намерение уничтожить ХАМАС», — сказал посол, его слова прозвучали в эфире телеканала Россия 24. Он добавил, что второй целью ударов является возвращение заложников. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Ранее сообщалось, что за прошедшие несколько дней ЦАХАЛ произвела атаки по 600 объектам ХАМАС. Под удары попали склады с оружием, позиции для пуска ракет, укрытия и оперативные базы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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