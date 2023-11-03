03 ноября 2023

В России выросли цены на шиномонтаж

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Шиномонтажная мастерская. Екатеринбург, шиномонтаж, автомобиль, колеса, шина, гараж, смена шин, бортировка, разбортировка, замена резины, автосервис
Автомобилисты все чаще обращаются к услугам шиномонтажа Фото:

В России наблюдается повышение цен на шиномонтаж. Средний чек за услуги шиномонтажа вырос на 14% и составил 2180 рублей. Об этом стало известно из данных аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

«Средний чек на услуги шиномонтажа в России в октябре 2023 года вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2180 рублей», — передает данные аналитического ресурса «Газета.ру». Отмечается, что владельцы легковых автомобилей также обращались к этой услуге на 19% чаще, чем годом ранее. В Москве и Московской области средний чек на смену резины вырос на 28% и составил 2620 рублей.

Частота обращений увеличилась на 37% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший вклад в рост цен внесла вторая половина октября из-за ранних снежных осадков в некоторых российских регионах этой осенью. Также дополнительными факторами являются введение штрафов за езду на летней резине и повышенный спрос на замену шин в центральных регионах после теплой первой половины октября, заключили в исследовании.

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В России наблюдается повышение цен на шиномонтаж. Средний чек за услуги шиномонтажа вырос на 14% и составил 2180 рублей. Об этом стало известно из данных аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». «Средний чек на услуги шиномонтажа в России в октябре 2023 года вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2180 рублей», — передает данные аналитического ресурса «Газета.ру». Отмечается, что владельцы легковых автомобилей также обращались к этой услуге на 19% чаще, чем годом ранее. В Москве и Московской области средний чек на смену резины вырос на 28% и составил 2620 рублей. Частота обращений увеличилась на 37% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший вклад в рост цен внесла вторая половина октября из-за ранних снежных осадков в некоторых российских регионах этой осенью. Также дополнительными факторами являются введение штрафов за езду на летней резине и повышенный спрос на замену шин в центральных регионах после теплой первой половины октября, заключили в исследовании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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