Пермская певица собрала на концерте сотни тысяч рублей для Донбасса и едет в тур

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Концерт Русское лето. Тюмень , концерт, зрители, зрители на концерте, концерт на площади
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Пермская певица Инна Наговицына на благотворительном концерте собрала 240 тысяч рублей для помощи жителям Донбасса. Теперь она планирует отправиться в тур — сначала по Пермскому краю, а затем по России. Об этом рассказали в фонде «Добровольца Донбасса».

«Благодарим от всего сердца гостей благотворительного вечера несравненной Инны Наговицыной. Друзья, благодаря вам удалось собрать 240 тысяч рублей!!! Будем продолжать организацию благотворительных концертов по Пермскому краю, а далее — по России», — сообщается на странице фонда.

Деньги, собранные на концерте, который прошел 10 ноября, направили в помощь проведению соревнований по самбо в Луганской народной республике. Они проводятся в честь кавалера Ордена Мужества Даниила Дорохина, который в феврале 2022 года погиб под Херсоном.

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Пермская певица Инна Наговицына на благотворительном концерте собрала 240 тысяч рублей для помощи жителям Донбасса. Теперь она планирует отправиться в тур — сначала по Пермскому краю, а затем по России. Об этом рассказали в фонде «Добровольца Донбасса». «Благодарим от всего сердца гостей благотворительного вечера несравненной Инны Наговицыной. Друзья, благодаря вам удалось собрать 240 тысяч рублей!!! Будем продолжать организацию благотворительных концертов по Пермскому краю, а далее — по России», — сообщается на странице фонда. Деньги, собранные на концерте, который прошел 10 ноября, направили в помощь проведению соревнований по самбо в Луганской народной республике. Они проводятся в честь кавалера Ордена Мужества Даниила Дорохина, который в феврале 2022 года погиб под Херсоном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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