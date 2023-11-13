Пермская певица собрала на концерте сотни тысяч рублей для Донбасса и едет в тур

Пермская певица Инна Наговицына на благотворительном концерте собрала 240 тысяч рублей для помощи жителям Донбасса. Теперь она планирует отправиться в тур — сначала по Пермскому краю, а затем по России. Об этом рассказали в фонде «Добровольца Донбасса».
«Благодарим от всего сердца гостей благотворительного вечера несравненной Инны Наговицыной. Друзья, благодаря вам удалось собрать 240 тысяч рублей!!! Будем продолжать организацию благотворительных концертов по Пермскому краю, а далее — по России», — сообщается на странице фонда.
Деньги, собранные на концерте, который прошел 10 ноября, направили в помощь проведению соревнований по самбо в Луганской народной республике. Они проводятся в честь кавалера Ордена Мужества Даниила Дорохина, который в феврале 2022 года погиб под Херсоном.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.