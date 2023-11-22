Путин предложил послабления для бизнеса
Владимир Путин предложил продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса. Об этом президент России заявил в ходе заседания с министрами. Трансляция встречи идет на телеканале «Россия 24». Путин отметил, что мораторий не коснется объектов высокого риска.
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