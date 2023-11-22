Путин предложил продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса

22 ноября 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

Путин предложил послабления для бизнеса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Путин предложил продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса. Об этом президент России заявил в ходе заседания с министрами. Трансляция встречи идет на телеканале «Россия 24». Путин отметил, что мораторий не коснется объектов высокого риска.

Владимир Путин предложил продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса. Об этом президент России заявил в ходе заседания с министрами. Трансляция встречи идет на телеканале «Россия 24». Путин отметил, что мораторий не коснется объектов высокого риска.