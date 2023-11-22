Путин предложил продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса

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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир
Путин предложил послабления для бизнеса Фото:

Владимир Путин предложил продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса. Об этом президент России заявил в ходе заседания с министрами. Трансляция встречи идет на телеканале «Россия 24». Путин отметил, что мораторий не коснется объектов высокого риска.

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Владимир Путин предложил продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса. Об этом президент России заявил в ходе заседания с министрами. Трансляция встречи идет на телеканале «Россия 24». Путин отметил, что мораторий не коснется объектов высокого риска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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