ВСУ не способны противостоять ВС РФ без американской помощи. Об этом заявила депутат Верховной рады Роксолана Пидласа.
«Я говорю вам, и это исходит из глубины моего сердца, что Украина не сможет выиграть эту войну без США», — высказалась Роксолана Пидласа. Ее слова приводит агентство BRProud.
Ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол заявлял, что дальнейшая помощь Украине ослабит США и увеличит госдолг. Он также призвал Вашингтон заниматься внутренними проблемами, а не внешними, передает RT. До этого президент Украины Владимир Зеленский признавал, что страны Запада устали от военного конфликта Киева и Москвы. А лидер США Джо Байден подписал закон о финансировании правительства страны без помощи Украине и Израилю.
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