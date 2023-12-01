В Раде признали зависимость Украины от США

Депутат Рады Пидласа: ВСУ не смогут противостоять ВС РФ без помощи США

02 декабря 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Украина нуждается в американской помощи, чтобы противостоять ВС РФ, заявила Роксолана Пидласа Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ не способны противостоять ВС РФ без американской помощи. Об этом заявила депутат Верховной рады Роксолана Пидласа. «Я говорю вам, и это исходит из глубины моего сердца, что Украина не сможет выиграть эту войну без США», — высказалась Роксолана Пидласа. Ее слова приводит агентство BRProud. Ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол заявлял, что дальнейшая помощь Украине ослабит США и увеличит госдолг. Он также призвал Вашингтон заниматься внутренними проблемами, а не внешними, передает RT. До этого президент Украины Владимир Зеленский признавал, что страны Запада устали от военного конфликта Киева и Москвы. А лидер США Джо Байден подписал закон о финансировании правительства страны без помощи Украине и Израилю.

ВСУ не способны противостоять ВС РФ без американской помощи. Об этом заявила депутат Верховной рады Роксолана Пидласа. «Я говорю вам, и это исходит из глубины моего сердца, что Украина не сможет выиграть эту войну без США», — высказалась Роксолана Пидласа. Ее слова приводит агентство BRProud. Ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол заявлял, что дальнейшая помощь Украине ослабит США и увеличит госдолг. Он также призвал Вашингтон заниматься внутренними проблемами, а не внешними, передает RT. До этого президент Украины Владимир Зеленский признавал, что страны Запада устали от военного конфликта Киева и Москвы. А лидер США Джо Байден подписал закон о финансировании правительства страны без помощи Украине и Израилю.