01 декабря 2023

В Раде признали зависимость Украины от США

Депутат Рады Пидласа: ВСУ не смогут противостоять ВС РФ без помощи США
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Украина нуждается в американской помощи, чтобы противостоять ВС РФ, заявила Роксолана Пидласа Фото:
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ВСУ не способны противостоять ВС РФ без американской помощи. Об этом заявила депутат Верховной рады Роксолана Пидласа.

«Я говорю вам, и это исходит из глубины моего сердца, что Украина не сможет выиграть эту войну без США», — высказалась Роксолана Пидласа. Ее слова приводит агентство BRProud.

Ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол заявлял, что дальнейшая помощь Украине ослабит США и увеличит госдолг. Он также призвал Вашингтон заниматься внутренними проблемами, а не внешними, передает RT. До этого президент Украины Владимир Зеленский признавал, что страны Запада устали от военного конфликта Киева и Москвы. А лидер США Джо Байден подписал закон о финансировании правительства страны без помощи Украине и Израилю.

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ВСУ не способны противостоять ВС РФ без американской помощи. Об этом заявила депутат Верховной рады Роксолана Пидласа. «Я говорю вам, и это исходит из глубины моего сердца, что Украина не сможет выиграть эту войну без США», — высказалась Роксолана Пидласа. Ее слова приводит агентство BRProud. Ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол заявлял, что дальнейшая помощь Украине ослабит США и увеличит госдолг. Он также призвал Вашингтон заниматься внутренними проблемами, а не внешними, передает RT. До этого президент Украины Владимир Зеленский признавал, что страны Запада устали от военного конфликта Киева и Москвы. А лидер США Джо Байден подписал закон о финансировании правительства страны без помощи Украине и Израилю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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