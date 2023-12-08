Курганские инспекторы ДПС задержали на трассе челябинца с поддельными правами

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Рейд ГИБДД на улице Декабристов. Екатеринбург, гибдд, водительские права, дпс, заполнение протокола
Челябинца судили за поддельные права в курганском суде Фото:

Житель города Копейска (Челябинская область) был осужден курганским судом за использование поддельных прав. Их он предъявил сотрудникам ГИБДД на федеральной трассе «Иртыш» недалеко от курганского города Макушино. Об этом сообщает районный суд.

«Макушинский районный суд вынес приговор в отношении жителя г. Копейска Челябинской области за поддельное водительское удостоверение», — информирует сайт суда. Мужчину остановили весной на трассе «Иртыш» в Макушинском округе сотрудники Госавтоинспекции.

При проверке водительского удостоверения выяснилось, что оно поддельное. По базе данных его владельцем был указан иной гражданин. Удостоверение проверил эксперт и признал, что его делали не на фабрике «Гознак».

Суд признал вину челябинца по ч.3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного удостоверения). Мужчина получил наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудникам макушинского отделения ГИБДД уже предъявляли поддельные права. Их показал мужчина, чьего сына без прав остановили инспекторы за рулем. Мужчина пришел забирать автомобиль в отделение и попал в новые неприятности.

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Житель города Копейска (Челябинская область) был осужден курганским судом за использование поддельных прав. Их он предъявил сотрудникам ГИБДД на федеральной трассе «Иртыш» недалеко от курганского города Макушино. Об этом сообщает районный суд. «Макушинский районный суд вынес приговор в отношении жителя г. Копейска Челябинской области за поддельное водительское удостоверение», — информирует сайт суда. Мужчину остановили весной на трассе «Иртыш» в Макушинском округе сотрудники Госавтоинспекции. При проверке водительского удостоверения выяснилось, что оно поддельное. По базе данных его владельцем был указан иной гражданин. Удостоверение проверил эксперт и признал, что его делали не на фабрике «Гознак». Суд признал вину челябинца по ч.3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного удостоверения). Мужчина получил наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудникам макушинского отделения ГИБДД уже предъявляли поддельные права. Их показал мужчина, чьего сына без прав остановили инспекторы за рулем. Мужчина пришел забирать автомобиль в отделение и попал в новые неприятности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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