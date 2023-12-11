Президент Польши встретился с новым премьером страны Туском

12 декабря 2023 в 00:59 Размер текста - 17 +

Президент Польши Анджей Дуда пригласил на встречу Дональда Туска после голосования в Сейме Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Польши Анджей Дуда встретился с новым премьер-министром страны Дональдом Туском, после голосования в Сейме (нижняя палата парламента страны). Об этом сообщили в Канцелярии польского президента. «По приглашению президента Дуды после голосования в Сейме состоялась встреча с премьер-министром Дональдом Туском», — передает слова Канцелярии газета Wyborcza. После получения вотума доверия присяга нового правительства состоится 13 декабря у Президентского дворца Польши. Польский Сейм выдвинул кандидатуру бывшего главы Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра страны из-за недовольства к занимавшему эту должность Матеушу Моравецкому. Польские журналисты объяснили, что так произошло из-за изменения состава политиков, получивших депутатские мандаты в Сейме. Подробнее о том, чем известен политик в материале URA.RU.

Президент Польши Анджей Дуда встретился с новым премьер-министром страны Дональдом Туском, после голосования в Сейме (нижняя палата парламента страны). Об этом сообщили в Канцелярии польского президента. «По приглашению президента Дуды после голосования в Сейме состоялась встреча с премьер-министром Дональдом Туском», — передает слова Канцелярии газета Wyborcza. После получения вотума доверия присяга нового правительства состоится 13 декабря у Президентского дворца Польши. Польский Сейм выдвинул кандидатуру бывшего главы Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра страны из-за недовольства к занимавшему эту должность Матеушу Моравецкому. Польские журналисты объяснили, что так произошло из-за изменения состава политиков, получивших депутатские мандаты в Сейме. Подробнее о том, чем известен политик в материале URA.RU.