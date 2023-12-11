11 декабря 2023

Президент Польши встретился с новым премьером страны Туском

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Анджей Дуда, stock
Президент Польши Анджей Дуда пригласил на встречу Дональда Туска после голосования в Сейме Фото:

Президент Польши Анджей Дуда встретился с новым премьер-министром страны Дональдом Туском, после голосования в Сейме (нижняя палата парламента страны). Об этом сообщили в Канцелярии польского президента.

«По приглашению президента Дуды после голосования в Сейме состоялась встреча с премьер-министром Дональдом Туском», — передает слова Канцелярии газета Wyborcza. После получения вотума доверия присяга нового правительства состоится 13 декабря у Президентского дворца Польши.

Польский Сейм выдвинул кандидатуру бывшего главы Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра страны из-за недовольства к занимавшему эту должность Матеушу Моравецкому. Польские журналисты объяснили, что так произошло из-за изменения состава политиков, получивших депутатские мандаты в Сейме. Подробнее о том, чем известен политик в материале URA.RU.

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Президент Польши Анджей Дуда встретился с новым премьер-министром страны Дональдом Туском, после голосования в Сейме (нижняя палата парламента страны). Об этом сообщили в Канцелярии польского президента. «По приглашению президента Дуды после голосования в Сейме состоялась встреча с премьер-министром Дональдом Туском», — передает слова Канцелярии газета Wyborcza. После получения вотума доверия присяга нового правительства состоится 13 декабря у Президентского дворца Польши. Польский Сейм выдвинул кандидатуру бывшего главы Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра страны из-за недовольства к занимавшему эту должность Матеушу Моравецкому. Польские журналисты объяснили, что так произошло из-за изменения состава политиков, получивших депутатские мандаты в Сейме. Подробнее о том, чем известен политик в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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