Зеленский устроил внутриполитический кризис в западной Африке

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Кабо-Верде Жозе Улисиша Коррейа-и-Силвы не понравилась президенту Жозе Марии Невишу, что спровоцировало конфликт в стране. Об этом сообщила радиостанция RFI.
«С моей стороны есть глубокая странность в отношении этой встречи, и я у себя в пространстве обращу внимание на эту проблему и приму меры, которые окажутся актуальными», — сказал президент Кабо-Верде, передает RFI. В свою очередь Жозе Улисиша Коррейа-и-Силва обратил внимание на борьбу за лидерство в стране, он также обвинил правительство в «институциональной нелояльности» в вопросах внешней политики.
Зеленский вылетел в Аргентину 10 декабря на инаугурацию нового президента Хавьера Милея. По пути он встретился с премьер-министром Кабо-Верде Жозе Коррейа-и-Cилвой, где обсудил с ним ряд вопросов.
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