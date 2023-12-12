Зеленский устроил внутриполитический кризис в западной Африке

12 декабря 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Визит Зеленского спровоцировал конфликт президента Кабо-Верде с премьером Фото: Официальный сайт президента Украины Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Кабо-Верде Жозе Улисиша Коррейа-и-Силвы не понравилась президенту Жозе Марии Невишу, что спровоцировало конфликт в стране. Об этом сообщила радиостанция RFI. «С моей стороны есть глубокая странность в отношении этой встречи, и я у себя в пространстве обращу внимание на эту проблему и приму меры, которые окажутся актуальными», — сказал президент Кабо-Верде, передает RFI. В свою очередь Жозе Улисиша Коррейа-и-Силва обратил внимание на борьбу за лидерство в стране, он также обвинил правительство в «институциональной нелояльности» в вопросах внешней политики. Зеленский вылетел в Аргентину 10 декабря на инаугурацию нового президента Хавьера Милея. По пути он встретился с премьер-министром Кабо-Верде Жозе Коррейа-и-Cилвой, где обсудил с ним ряд вопросов.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Кабо-Верде Жозе Улисиша Коррейа-и-Силвы не понравилась президенту Жозе Марии Невишу, что спровоцировало конфликт в стране. Об этом сообщила радиостанция RFI. «С моей стороны есть глубокая странность в отношении этой встречи, и я у себя в пространстве обращу внимание на эту проблему и приму меры, которые окажутся актуальными», — сказал президент Кабо-Верде, передает RFI. В свою очередь Жозе Улисиша Коррейа-и-Силва обратил внимание на борьбу за лидерство в стране, он также обвинил правительство в «институциональной нелояльности» в вопросах внешней политики. Зеленский вылетел в Аргентину 10 декабря на инаугурацию нового президента Хавьера Милея. По пути он встретился с премьер-министром Кабо-Верде Жозе Коррейа-и-Cилвой, где обсудил с ним ряд вопросов.