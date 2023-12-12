Мишустин усилит положение России в Африке и Латинской Америке

12 декабря 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Мишустин заявил, что мировая экономика проходит этап масштабной трансформации Фото: Георгий Бергал © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин обозначил планы, которые потребуются для развития торговли с дружественными странами. Речь идет о переориентации внешних потоков, развитии международных логистических коридоров через территорию РФ, а также реализации перспективных логистических проектов в Африке и Латинской Америке. Об этом стало известно из выступления главы российского правительства на стратегической сессии, посвященной развитию внешнеэкономической деятельности. «Мировая экономика проходит этап масштабной трансформации. Текущие геополитические реалии коренным образом поменяли расстановку сил. В первую очередь — из-за усиления противостояния между развитыми и развивающимися экономиками, которые все активнее защищают свои интересы — интересы торговые, производственные, технологические», — заявил Мишустин. Новость по теме Мишустин рассказал, с кем Россия продолжает сотрудничать, несмотря на санкции Глава правительства также обозначил приоритетные направления развития экономического сотрудничества. По его словам, Россия будет укреплять отношения с партнерами по ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС, со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Африки, Латинской Америки. При этом Москва не отказывается от сотрудничества с недружественными странами и разрывать эти отношения не собирается. Несмотря на это, России предстоит решить ряд масштабных задач. Речь идет о продолжении перенаправления внешних потоков, развитии транспортных коридоров, проходящих через территорию РФ, а также о реализации логистических проектов, обеспечивающих российское присутствие в Африке и Латинской Америке. «Это весьма перспективные рынки для продвижения отечественных технологий, продукции и услуг, включая экспорт образования, здравоохранения», — подчеркнул Мишустин. Африка и Латинская Америка стала для России сравнительно новым направлением, где можно развивать взаимоотношения, наращивать присутствие, пояснил URA.RU бывший и. о. министра экономического развития, заведующий лабораторией структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. «Эти регионы перспективные. Но если в Африке, например, Китай уже достаточно давно провел колоссальные инвестиции, то мы там все-таки новички. Латинская Америка чисто политически достаточно сильна. Если так можно сказать — противоречие США. И в рамках этого мы там тоже можем занять свою нишу», — отмечает эксперт. Развитие логистических маршрутов в Латинской Америке и Африке необходимо не только для поставок российской нефти, но и для несырьевого экспорта. «Это машинное оборудования, IT, все что угодно — достаточно широкий спектр. Примерно 60% российского экспорта является не сырьевым. Поэтому здесь каким-то образом это все надо адаптировать к новым рынкам сбыта и каким-то образом стимулировать», — пояснил он. Ведев напомнил, что за последние 20 лет были сформированы логистические цепочки поставок российского сырьевого экспорта. Отправка осуществлялась в рамках долгосрочных контрактов. «Несырьевой экспорт, естественно, менее устойчивый, поскольку технологии меняются. Но они связаны с внешними рынками сбыта. Это достаточно сложный вопрос, потому что многие страны содействуют, как и Россия. Есть российский экспортный центр, институты развития и центры, которые содействуют национальному экспорту. Они и страхуют экспорт, и выдают стимулирующие кредиты для покупки российских товаров — сложная система. Конечно же, она за последние два года перестраивается. Процесс не быстрый, но глава правительства отмечал именно это», — резюмировал бывший и. о. министра экономического развития. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр России Михаил Мишустин обозначил планы, которые потребуются для развития торговли с дружественными странами. Речь идет о переориентации внешних потоков, развитии международных логистических коридоров через территорию РФ, а также реализации перспективных логистических проектов в Африке и Латинской Америке. Об этом стало известно из выступления главы российского правительства на стратегической сессии, посвященной развитию внешнеэкономической деятельности. «Мировая экономика проходит этап масштабной трансформации. Текущие геополитические реалии коренным образом поменяли расстановку сил. В первую очередь — из-за усиления противостояния между развитыми и развивающимися экономиками, которые все активнее защищают свои интересы — интересы торговые, производственные, технологические», — заявил Мишустин. Глава правительства также обозначил приоритетные направления развития экономического сотрудничества. По его словам, Россия будет укреплять отношения с партнерами по ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС, со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Африки, Латинской Америки. При этом Москва не отказывается от сотрудничества с недружественными странами и разрывать эти отношения не собирается. Несмотря на это, России предстоит решить ряд масштабных задач. Речь идет о продолжении перенаправления внешних потоков, развитии транспортных коридоров, проходящих через территорию РФ, а также о реализации логистических проектов, обеспечивающих российское присутствие в Африке и Латинской Америке. «Это весьма перспективные рынки для продвижения отечественных технологий, продукции и услуг, включая экспорт образования, здравоохранения», — подчеркнул Мишустин. Африка и Латинская Америка стала для России сравнительно новым направлением, где можно развивать взаимоотношения, наращивать присутствие, пояснил URA.RU бывший и. о. министра экономического развития, заведующий лабораторией структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. «Эти регионы перспективные. Но если в Африке, например, Китай уже достаточно давно провел колоссальные инвестиции, то мы там все-таки новички. Латинская Америка чисто политически достаточно сильна. Если так можно сказать — противоречие США. И в рамках этого мы там тоже можем занять свою нишу», — отмечает эксперт. Развитие логистических маршрутов в Латинской Америке и Африке необходимо не только для поставок российской нефти, но и для несырьевого экспорта. «Это машинное оборудования, IT, все что угодно — достаточно широкий спектр. Примерно 60% российского экспорта является не сырьевым. Поэтому здесь каким-то образом это все надо адаптировать к новым рынкам сбыта и каким-то образом стимулировать», — пояснил он. Ведев напомнил, что за последние 20 лет были сформированы логистические цепочки поставок российского сырьевого экспорта. Отправка осуществлялась в рамках долгосрочных контрактов. «Несырьевой экспорт, естественно, менее устойчивый, поскольку технологии меняются. Но они связаны с внешними рынками сбыта. Это достаточно сложный вопрос, потому что многие страны содействуют, как и Россия. Есть российский экспортный центр, институты развития и центры, которые содействуют национальному экспорту. Они и страхуют экспорт, и выдают стимулирующие кредиты для покупки российских товаров — сложная система. Конечно же, она за последние два года перестраивается. Процесс не быстрый, но глава правительства отмечал именно это», — резюмировал бывший и. о. министра экономического развития.