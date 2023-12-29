NYT: в США призвали ставить маячки на оборудование, чтобы оно не попало в Россию

Американские эксперты Крис Миллер и Джордан Шнайдер предложили встраивать электронные маячки на продаваемое за рубеж высокотехнологичное оборудование. По их мнению, такая мера поможет не допустить попадание товаров в Россию и Китай, сообщает американская газета The New York Times.
«Следует обязать производителей оборудования из контролируемого списка устанавливать на нем защищенные от взлома геолокационные устройства. Производители оборудования ценой в миллионы, безусловно, в состоянии найти эффективный способ внедрения одобренных правительством средств геолокации в продукцию двойного назначения», —
Эксперты считают необходимым внедрить технологию блокирования защищенных продуктов при попадании в Россию или Китай. Как минимум стоит подключить возможность отслеживания перемещения товаров, уточнили Миллер и Шнайдер.
С начала специальной военной операции России на Украине объем американского экспорта в Россию сократился на 7,4 миллиарда долларов, что составило 86% от общих объемов торгов. Оставшаяся ограниченная торговля сконцентрирована на медицинских товарах.
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