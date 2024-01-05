05 января 2024

Непал запретил своим гражданам работать в России и на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство жилого комплекса в рамках КРТ в мкр Эльмаш. Екатеринбург, арматура, строительная площадка, котлован, строительство, стройка
Непал приостановил выдачу разрешений, необходимых для работы в России и на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Непал запретил своим гражданам отправляться на заработки в Россию и Украину якобы из-за случаев участия в конфликте между странами. Об этом написало издание Himalayan Times.

«Правительство Непала запретило своим гражданам ехать в Россию или Украину в поисках работы, заявив, что многие из них были завербованы для участия в конфликте», — говорится в материале издания. Отмечается, что департамент занятости страны получил сообщения, в которых говорилось об участии непальских граждан в конфликте в рядах российской армии, а также об их наемничестве на Украине, однако правительство эту информацию не подтверждало.

Ранее полиция Непала задержала подозреваемых в отправке жителей страны в Россию для службы в армии. По версии следствия, они брали с безработных молодых людей крупные суммы для выдачи туристических виз и отправки в РФ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Непал запретил своим гражданам отправляться на заработки в Россию и Украину якобы из-за случаев участия в конфликте между странами. Об этом написало издание Himalayan Times. «Правительство Непала запретило своим гражданам ехать в Россию или Украину в поисках работы, заявив, что многие из них были завербованы для участия в конфликте», — говорится в материале издания. Отмечается, что департамент занятости страны получил сообщения, в которых говорилось об участии непальских граждан в конфликте в рядах российской армии, а также об их наемничестве на Украине, однако правительство эту информацию не подтверждало. Ранее полиция Непала задержала подозреваемых в отправке жителей страны в Россию для службы в армии. По версии следствия, они брали с безработных молодых людей крупные суммы для выдачи туристических виз и отправки в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...