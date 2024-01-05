Непал запретил своим гражданам работать в России и на Украине

05 января 2024 в 19:41 Размер текста - 17 +

Непал приостановил выдачу разрешений, необходимых для работы в России и на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Непал запретил своим гражданам отправляться на заработки в Россию и Украину якобы из-за случаев участия в конфликте между странами. Об этом написало издание Himalayan Times. «Правительство Непала запретило своим гражданам ехать в Россию или Украину в поисках работы, заявив, что многие из них были завербованы для участия в конфликте», — говорится в материале издания. Отмечается, что департамент занятости страны получил сообщения, в которых говорилось об участии непальских граждан в конфликте в рядах российской армии, а также об их наемничестве на Украине, однако правительство эту информацию не подтверждало. Ранее полиция Непала задержала подозреваемых в отправке жителей страны в Россию для службы в армии. По версии следствия, они брали с безработных молодых людей крупные суммы для выдачи туристических виз и отправки в РФ.

Непал запретил своим гражданам отправляться на заработки в Россию и Украину якобы из-за случаев участия в конфликте между странами. Об этом написало издание Himalayan Times. «Правительство Непала запретило своим гражданам ехать в Россию или Украину в поисках работы, заявив, что многие из них были завербованы для участия в конфликте», — говорится в материале издания. Отмечается, что департамент занятости страны получил сообщения, в которых говорилось об участии непальских граждан в конфликте в рядах российской армии, а также об их наемничестве на Украине, однако правительство эту информацию не подтверждало. Ранее полиция Непала задержала подозреваемых в отправке жителей страны в Россию для службы в армии. По версии следствия, они брали с безработных молодых людей крупные суммы для выдачи туристических виз и отправки в РФ.