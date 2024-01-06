06 января 2024

Минобороны: военные встречают Рождество в Главном храме ВС России

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Молебен перед Главной иконой Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный». Екатеринбург, молебен, храм, молитва, церковь, военные, вера, погоны, майор, вооруженные силы, православие
Военные встречают Рождество в Главном храме ВС России Фото:

Военные и гражданские, работающие в структурах Вооруженных сил РФ совместно с обычными прихожанами, встречают Рождество Христово на богослужении в Главном храме Вооруженных сил. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

«Торжество объединило под сводами Патриаршего собора во имя Воскресения Христова верующих, военнослужащих и гражданский персонал ВС РФ, а также прихожан», — говорится в сообщении Минобороны. Рождественскую службу проводит митрополит Каширский, викарий Феогност.

В Минобороны сообщили, что в дни празднования Рождества фестиваль «Наша зима», который расположился на Соборной площадь храма собрал уже более 80 тысяч участников. Для посетителей перед храмом залили каток и подготовили тюбинговый спуск длиною в 60 метров.

Собор открыл свои двери для прихожан 14 июня 2020 года. Диаметр главного купола составляет 19,45 метра, высота звонницы — 75 метров, высота малого купола — 14,18 метра. Протяженность галереи музейного комплекса «Дорога памяти» составляет 1 418 метров — также по числу дней и ночей войны.

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Военные и гражданские, работающие в структурах Вооруженных сил РФ совместно с обычными прихожанами, встречают Рождество Христово на богослужении в Главном храме Вооруженных сил. Об этом сообщает Министерство обороны страны. «Торжество объединило под сводами Патриаршего собора во имя Воскресения Христова верующих, военнослужащих и гражданский персонал ВС РФ, а также прихожан», — говорится в сообщении Минобороны. Рождественскую службу проводит митрополит Каширский, викарий Феогност. В Минобороны сообщили, что в дни празднования Рождества фестиваль «Наша зима», который расположился на Соборной площадь храма собрал уже более 80 тысяч участников. Для посетителей перед храмом залили каток и подготовили тюбинговый спуск длиною в 60 метров. Собор открыл свои двери для прихожан 14 июня 2020 года. Диаметр главного купола составляет 19,45 метра, высота звонницы — 75 метров, высота малого купола — 14,18 метра. Протяженность галереи музейного комплекса «Дорога памяти» составляет 1 418 метров — также по числу дней и ночей войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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