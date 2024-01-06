Минобороны: военные встречают Рождество в Главном храме ВС России

07 января 2024 в 02:53 Размер текста - 17 +

Военные встречают Рождество в Главном храме ВС России Фото: Анна Майорова © URA.RU Военные и гражданские, работающие в структурах Вооруженных сил РФ совместно с обычными прихожанами, встречают Рождество Христово на богослужении в Главном храме Вооруженных сил. Об этом сообщает Министерство обороны страны. «Торжество объединило под сводами Патриаршего собора во имя Воскресения Христова верующих, военнослужащих и гражданский персонал ВС РФ, а также прихожан», — говорится в сообщении Минобороны. Рождественскую службу проводит митрополит Каширский, викарий Феогност. В Минобороны сообщили, что в дни празднования Рождества фестиваль «Наша зима», который расположился на Соборной площадь храма собрал уже более 80 тысяч участников. Для посетителей перед храмом залили каток и подготовили тюбинговый спуск длиною в 60 метров. Собор открыл свои двери для прихожан 14 июня 2020 года. Диаметр главного купола составляет 19,45 метра, высота звонницы — 75 метров, высота малого купола — 14,18 метра. Протяженность галереи музейного комплекса «Дорога памяти» составляет 1 418 метров — также по числу дней и ночей войны.

Военные и гражданские, работающие в структурах Вооруженных сил РФ совместно с обычными прихожанами, встречают Рождество Христово на богослужении в Главном храме Вооруженных сил. Об этом сообщает Министерство обороны страны. «Торжество объединило под сводами Патриаршего собора во имя Воскресения Христова верующих, военнослужащих и гражданский персонал ВС РФ, а также прихожан», — говорится в сообщении Минобороны. Рождественскую службу проводит митрополит Каширский, викарий Феогност. В Минобороны сообщили, что в дни празднования Рождества фестиваль «Наша зима», который расположился на Соборной площадь храма собрал уже более 80 тысяч участников. Для посетителей перед храмом залили каток и подготовили тюбинговый спуск длиною в 60 метров. Собор открыл свои двери для прихожан 14 июня 2020 года. Диаметр главного купола составляет 19,45 метра, высота звонницы — 75 метров, высота малого купола — 14,18 метра. Протяженность галереи музейного комплекса «Дорога памяти» составляет 1 418 метров — также по числу дней и ночей войны.