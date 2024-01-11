«Ведомости»: после Сбербанка ставки по ипотечным программам повысят другие банки

11 января 2024 в 06:23 Размер текста - 17 +

Повышение ставок повлияет на спрос ипотечных кредитов, считает Носова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сбербанк в ночь на 10 января повысил ставки по ипотечным программам до 16,7%. Вслед за этим другие крупные кредитные организации тоже поднимут ставки, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. «Для поддержания чистой процентной маржи отдельные банки могут поднимать ставки выше 17%, что делает ежемесячный платеж неподъемным для большого количества граждан, добавляет она. Пик на уровне около 18% будет достигнут в последней декаде января и при прочих равных условиях продержится месяц-полтора», — передает газета «Ведомости» слова Носовой. По ее словам, повышение ставок и ограничения поспособствуют снижению количества и объема ипотечных выдач. «Уже в январе ожидается просадка как минимум в два раза по сравнению с декабрем», — подытожила эксперт. Сбербанк повысил ставки по базовым программам ипотечного кредитования на 1,1 процентный пункт. Новая минимальная ставка от крупнейшего банка РФ теперь составляет 16,7%. В кредитной организации объяснили повышение ставки тем, что в декабре 2023 года ЦБ повысил ключевую ставку до 16%.

Сбербанк в ночь на 10 января повысил ставки по ипотечным программам до 16,7%. Вслед за этим другие крупные кредитные организации тоже поднимут ставки, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. «Для поддержания чистой процентной маржи отдельные банки могут поднимать ставки выше 17%, что делает ежемесячный платеж неподъемным для большого количества граждан, добавляет она. Пик на уровне около 18% будет достигнут в последней декаде января и при прочих равных условиях продержится месяц-полтора», — передает газета «Ведомости» слова Носовой. По ее словам, повышение ставок и ограничения поспособствуют снижению количества и объема ипотечных выдач. «Уже в январе ожидается просадка как минимум в два раза по сравнению с декабрем», — подытожила эксперт. Сбербанк повысил ставки по базовым программам ипотечного кредитования на 1,1 процентный пункт. Новая минимальная ставка от крупнейшего банка РФ теперь составляет 16,7%. В кредитной организации объяснили повышение ставки тем, что в декабре 2023 года ЦБ повысил ключевую ставку до 16%.