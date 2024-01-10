Сбербанк повысил ставки по ипотечным программам

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Иннопром-2022 третий день. Екатеринбург, сбер, сбербанк логотип
Новая минимальная ставка составляет 16,7% Фото:

Сбербанк повысил ставки по базовым программам ипотечного кредитования на 1,1 процентный пункт. Теперь минимальная ставка составляет 16,7%. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«15 декабря 2023 года Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 1,0 процентный пункт — с 15% до 16%. В связи с этим с 10 января 2024 года Сбербанк повышает ставки на 1,1 процентный пункт по базовым программам ипотечного кредитования. Ставки по программам с господдержкой при этом не меняются», — передает ТАСС сообщение кредитной организации.

Если рассматривать минимальную ставку базового кредита по программе «Загородная недвижимость», то она будет начинаться от 17%. По программе «Коммерческая недвижимость» — от 18,2%, а по программе «Гараж» — от 17,2%.

В декабре Центральный банк поднял ключевую ставку с 15% до 16% из-за роста инфляции. Также с 1 марта 2024 года ЦБ повысит надбавки к коэффициентам риска ипотечных кредитов. Причиной нововведений послужила необходимость ограничения риска закредитованности российских граждан.

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Сбербанк повысил ставки по базовым программам ипотечного кредитования на 1,1 процентный пункт. Теперь минимальная ставка составляет 16,7%. Об этом рассказали в пресс-службе компании. «15 декабря 2023 года Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 1,0 процентный пункт — с 15% до 16%. В связи с этим с 10 января 2024 года Сбербанк повышает ставки на 1,1 процентный пункт по базовым программам ипотечного кредитования. Ставки по программам с господдержкой при этом не меняются», — передает ТАСС сообщение кредитной организации. Если рассматривать минимальную ставку базового кредита по программе «Загородная недвижимость», то она будет начинаться от 17%. По программе «Коммерческая недвижимость» — от 18,2%, а по программе «Гараж» — от 17,2%. В декабре Центральный банк поднял ключевую ставку с 15% до 16% из-за роста инфляции. Также с 1 марта 2024 года ЦБ повысит надбавки к коэффициентам риска ипотечных кредитов. Причиной нововведений послужила необходимость ограничения риска закредитованности российских граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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