Путин призвал россиян не сходить с ума из-за вмешательства в семьи

Путин: Россия не пойдет по пути, когда страна лезет в дела семьи
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Путин в Астане. Астана, путин владимир, топ
Владимир Путин заявил, что Россия не будет вмешиваться в дела семьи Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Россия не пойдет по пути, когда государство вмешивается в дела семьи. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.

«Нельзя сходить с ума по поводу ювенальной юстиции, когда лезут в дела семьи, когда детей отнимают. Это сумасшествие. Мы по этому пути не пойдем», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Россия не пойдет по пути, когда государство вмешивается в дела семьи. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. «Нельзя сходить с ума по поводу ювенальной юстиции, когда лезут в дела семьи, когда детей отнимают. Это сумасшествие. Мы по этому пути не пойдем», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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