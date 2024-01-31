Путин призвал россиян не сходить с ума из-за вмешательства в семьи

Путин: Россия не пойдет по пути, когда страна лезет в дела семьи

Владимир Путин заявил, что Россия не будет вмешиваться в дела семьи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Россия не пойдет по пути, когда государство вмешивается в дела семьи. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.

«Нельзя сходить с ума по поводу ювенальной юстиции, когда лезут в дела семьи, когда детей отнимают. Это сумасшествие. Мы по этому пути не пойдем», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.