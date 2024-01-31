31 января 2024

«Известия»: ВСУ используют гранаты с химическими веществами

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Вооруженные силы Украины. stock, граната, всу,  stock, чека
Солдаты ВС РФ находят пересобранные ВСУ гранаты в химоружие Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют на передовой гранаты ТЕРЕН-6, которые могут быть переснаряжены на химические вещества. Подобные боеприпасы уже были захвачены в качестве трофеев российскими солдатами на донецком направлении, рассказал военкор Дмитрий Астрахань.

«В ходе зачистки недавно захваченных позиций на донецком направлении нашими войсками среди другого трофейного вооружения захвачены и газовые гранаты. Уже неоднократно были свидетельства о том, что украинские войска применяют в боевых действиях различные виды химических веществ и химического оружия», — передает издание «Известия» слова корреспондента. Переснаряжать порошковые гранаты украинских солдат научили химики.

Российский военнослужащий подтвердил изданию, что состав боеприпаса нетрудно доработать. «Она довольна проста в изготовлении и переделке», — отметил он.

Ранее командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов допустил, что Киев может начать применять химоружие в случае прорыва армии России. Речь идет об азотистом иприте, который отравляет вещества кожно-нарывного действия, передает «Царьград».

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют на передовой гранаты ТЕРЕН-6, которые могут быть переснаряжены на химические вещества. Подобные боеприпасы уже были захвачены в качестве трофеев российскими солдатами на донецком направлении, рассказал военкор Дмитрий Астрахань. «В ходе зачистки недавно захваченных позиций на донецком направлении нашими войсками среди другого трофейного вооружения захвачены и газовые гранаты. Уже неоднократно были свидетельства о том, что украинские войска применяют в боевых действиях различные виды химических веществ и химического оружия», — передает издание «Известия» слова корреспондента. Переснаряжать порошковые гранаты украинских солдат научили химики. Российский военнослужащий подтвердил изданию, что состав боеприпаса нетрудно доработать. «Она довольна проста в изготовлении и переделке», — отметил он. Ранее командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов допустил, что Киев может начать применять химоружие в случае прорыва армии России. Речь идет об азотистом иприте, который отравляет вещества кожно-нарывного действия, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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