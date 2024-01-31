«Известия»: ВСУ используют гранаты с химическими веществами

01 февраля 2024 в 03:17 Размер текста - 17 +

Солдаты ВС РФ находят пересобранные ВСУ гранаты в химоружие Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют на передовой гранаты ТЕРЕН-6, которые могут быть переснаряжены на химические вещества. Подобные боеприпасы уже были захвачены в качестве трофеев российскими солдатами на донецком направлении, рассказал военкор Дмитрий Астрахань. «В ходе зачистки недавно захваченных позиций на донецком направлении нашими войсками среди другого трофейного вооружения захвачены и газовые гранаты. Уже неоднократно были свидетельства о том, что украинские войска применяют в боевых действиях различные виды химических веществ и химического оружия», — передает издание «Известия» слова корреспондента. Переснаряжать порошковые гранаты украинских солдат научили химики. Российский военнослужащий подтвердил изданию, что состав боеприпаса нетрудно доработать. «Она довольна проста в изготовлении и переделке», — отметил он. Ранее командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов допустил, что Киев может начать применять химоружие в случае прорыва армии России. Речь идет об азотистом иприте, который отравляет вещества кожно-нарывного действия, передает «Царьград».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют на передовой гранаты ТЕРЕН-6, которые могут быть переснаряжены на химические вещества. Подобные боеприпасы уже были захвачены в качестве трофеев российскими солдатами на донецком направлении, рассказал военкор Дмитрий Астрахань. «В ходе зачистки недавно захваченных позиций на донецком направлении нашими войсками среди другого трофейного вооружения захвачены и газовые гранаты. Уже неоднократно были свидетельства о том, что украинские войска применяют в боевых действиях различные виды химических веществ и химического оружия», — передает издание «Известия» слова корреспондента. Переснаряжать порошковые гранаты украинских солдат научили химики. Российский военнослужащий подтвердил изданию, что состав боеприпаса нетрудно доработать. «Она довольна проста в изготовлении и переделке», — отметил он. Ранее командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов допустил, что Киев может начать применять химоружие в случае прорыва армии России. Речь идет об азотистом иприте, который отравляет вещества кожно-нарывного действия, передает «Царьград».