Кремль не стал комментировать сообщения об ударе по кораблю «Цезарь Куньков»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Москва, снег, зима, кремль, красная площадь, курантны
В Кремле не стали комментировать слухи об ударе Украина по российскому кораблю Фото:

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ему нечего комментировать касательно информации о потенциальном ударе украинских сил по российскому кораблю «Цезарь Куньков». Он отметил, что все это связано с ходом спецоперации на Украине.

«Это напрямую связано с ходом СВО, Это исключительно прерогатива Минобороны РФ. Ничего сказать по этому поводу не могу», — уточнил Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Сообщения об ударе ВСУ по российскому кораблю «Цезарь Куньков» проходила 14 февраля. Однако Минобороны РФ пока никак не комментировали эту информацию, не подтвердили ее.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ему нечего комментировать касательно информации о потенциальном ударе украинских сил по российскому кораблю «Цезарь Куньков». Он отметил, что все это связано с ходом спецоперации на Украине. «Это напрямую связано с ходом СВО, Это исключительно прерогатива Минобороны РФ. Ничего сказать по этому поводу не могу», — уточнил Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Сообщения об ударе ВСУ по российскому кораблю «Цезарь Куньков» проходила 14 февраля. Однако Минобороны РФ пока никак не комментировали эту информацию, не подтвердили ее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...