Кремль не стал комментировать сообщения об ударе по кораблю «Цезарь Куньков»

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ему нечего комментировать касательно информации о потенциальном ударе украинских сил по российскому кораблю «Цезарь Куньков». Он отметил, что все это связано с ходом спецоперации на Украине.
«Это напрямую связано с ходом СВО, Это исключительно прерогатива Минобороны РФ. Ничего сказать по этому поводу не могу», — уточнил Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Сообщения об ударе ВСУ по российскому кораблю «Цезарь Куньков» проходила 14 февраля. Однако Минобороны РФ пока никак не комментировали эту информацию, не подтвердили ее.
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