Происшествия Кремль не стал комментировать сообщения об ударе по кораблю «Цезарь Куньков» 14 февраля 2024 в 14:43 Размер текста - 17 + В Кремле не стали комментировать слухи об ударе Украина по российскому кораблю Фото: Игорь Пантин © URA.RU Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ему нечего комментировать касательно информации о потенциальном ударе украинских сил по российскому кораблю «Цезарь Куньков». Он отметил, что все это связано с ходом спецоперации на Украине. «Это напрямую связано с ходом СВО, Это исключительно прерогатива Минобороны РФ. Ничего сказать по этому поводу не могу», — уточнил Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Сообщения об ударе ВСУ по российскому кораблю «Цезарь Куньков» проходила 14 февраля. Однако Минобороны РФ пока никак не комментировали эту информацию, не подтвердили ее. Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ему нечего комментировать касательно информации о потенциальном ударе украинских сил по российскому кораблю «Цезарь Куньков». Он отметил, что все это связано с ходом спецоперации на Украине. «Это напрямую связано с ходом СВО, Это исключительно прерогатива Минобороны РФ. Ничего сказать по этому поводу не могу», — уточнил Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Сообщения об ударе ВСУ по российскому кораблю «Цезарь Куньков» проходила 14 февраля. Однако Минобороны РФ пока никак не комментировали эту информацию, не подтвердили ее. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям