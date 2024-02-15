Экс-глава комитета НАТО Куят словами Путина высказался о переговорах с Украиной

Экс-глава комитета НАТО: Россия готова к переговорам с Киевом
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Россия готова к переговорам с Украиной при условии окончания поддержки Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия пойдет на переговоры с Украиной после того, как прекратится военная поддержка Киева со стороны стран Запада. При этом Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта. С таким посылом выступил бывший председатель военного комитета НАТО Харальд Куят, практически дословно процитировав российского президента с его интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Владимир Путин сказал — мы всегда были готовы к переговорам, и мы, как и прежде, готовы к переговорам. Разумеется, предпосылкой для этого является прекращение военной поддержки Украины», — отметил Харальд Куят в эфире Weltwoche. Владимир Путин в ходе интервью с Карлсоном также отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, в отличие от Украины и даже сейчас готова на мирное разрешение ситуации.

Интервью Путина и Карлсона было опубликовано 9 февраля. На Западе оценили разговор, подчеркнув, что президент России больше «троллил» журналиста. Сам российский глава заявил, что ожидал большего от беседы.

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Россия пойдет на переговоры с Украиной после того, как прекратится военная поддержка Киева со стороны стран Запада. При этом Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта. С таким посылом выступил бывший председатель военного комитета НАТО Харальд Куят, практически дословно процитировав российского президента с его интервью журналисту Такеру Карлсону. «Владимир Путин сказал — мы всегда были готовы к переговорам, и мы, как и прежде, готовы к переговорам. Разумеется, предпосылкой для этого является прекращение военной поддержки Украины», — отметил Харальд Куят в эфире Weltwoche. Владимир Путин в ходе интервью с Карлсоном также отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, в отличие от Украины и даже сейчас готова на мирное разрешение ситуации. Интервью Путина и Карлсона было опубликовано 9 февраля. На Западе оценили разговор, подчеркнув, что президент России больше «троллил» журналиста. Сам российский глава заявил, что ожидал большего от беседы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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