Экс-глава комитета НАТО Куят словами Путина высказался о переговорах с Украиной

Россия пойдет на переговоры с Украиной после того, как прекратится военная поддержка Киева со стороны стран Запада. При этом Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта. С таким посылом выступил бывший председатель военного комитета НАТО Харальд Куят, практически дословно процитировав российского президента с его интервью журналисту Такеру Карлсону.
«Владимир Путин сказал — мы всегда были готовы к переговорам, и мы, как и прежде, готовы к переговорам. Разумеется, предпосылкой для этого является прекращение военной поддержки Украины», — отметил Харальд Куят в эфире Weltwoche. Владимир Путин в ходе интервью с Карлсоном также отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, в отличие от Украины и даже сейчас готова на мирное разрешение ситуации.
Интервью Путина и Карлсона было опубликовано 9 февраля. На Западе оценили разговор, подчеркнув, что президент России больше «троллил» журналиста. Сам российский глава заявил, что ожидал большего от беседы.
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