ЦБ спрогнозировал рост ставок по кредитам

27 февраля 2024 в 23:58 Размер текста - 17 +

Члены совета директоров ЦБ ждут дальнейшего роста ставок по кредитам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центрального Банка России прогнозируется рост ставок по кредитам. Это обсуждалось советом директоров ЦБ на заседании совета. «Процентные ставки для заемщиков дополнительно вырастут под влиянием автономных от денежно-кредитной политики факторов», — указано в резюме обсуждения ключевой ставки, размещенном на сайте ЦБ РФ. Также члены совета согласились, что подстройка кредитных ставок под ужесточение денежно-кредитной политики продолжится. Как указано в документе, ЦБ считает незначительными риски для финансовой устойчивости, связанные с высокими процентными ставками. Кроме того, отмечается, что население больше настроено на сбережение своих финансов.

На фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центрального Банка России прогнозируется рост ставок по кредитам. Это обсуждалось советом директоров ЦБ на заседании совета. «Процентные ставки для заемщиков дополнительно вырастут под влиянием автономных от денежно-кредитной политики факторов», — указано в резюме обсуждения ключевой ставки, размещенном на сайте ЦБ РФ. Также члены совета согласились, что подстройка кредитных ставок под ужесточение денежно-кредитной политики продолжится. Как указано в документе, ЦБ считает незначительными риски для финансовой устойчивости, связанные с высокими процентными ставками. Кроме того, отмечается, что население больше настроено на сбережение своих финансов.