ЦБ спрогнозировал рост ставок по кредитам

На фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центрального Банка России прогнозируется рост ставок по кредитам. Это обсуждалось советом директоров ЦБ на заседании совета.
«Процентные ставки для заемщиков дополнительно вырастут под влиянием автономных от денежно-кредитной политики факторов», — указано в резюме обсуждения ключевой ставки, размещенном на сайте ЦБ РФ. Также члены совета согласились, что подстройка кредитных ставок под ужесточение денежно-кредитной политики продолжится.
Как указано в документе, ЦБ считает незначительными риски для финансовой устойчивости, связанные с высокими процентными ставками. Кроме того, отмечается, что население больше настроено на сбережение своих финансов.
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