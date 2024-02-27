27 февраля 2024

ЦБ спрогнозировал рост ставок по кредитам

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, центробанк, банк россии, цб рф уральское главное управление, центральный банк россии
Члены совета директоров ЦБ ждут дальнейшего роста ставок по кредитам Фото:

На фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центрального Банка России прогнозируется рост ставок по кредитам. Это обсуждалось советом директоров ЦБ на заседании совета.

«Процентные ставки для заемщиков дополнительно вырастут под влиянием автономных от денежно-кредитной политики факторов», — указано в резюме обсуждения ключевой ставки, размещенном на сайте ЦБ РФ. Также члены совета согласились, что подстройка кредитных ставок под ужесточение денежно-кредитной политики продолжится.

Как указано в документе, ЦБ считает незначительными риски для финансовой устойчивости, связанные с высокими процентными ставками. Кроме того, отмечается, что население больше настроено на сбережение своих финансов.

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На фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центрального Банка России прогнозируется рост ставок по кредитам. Это обсуждалось советом директоров ЦБ на заседании совета. «Процентные ставки для заемщиков дополнительно вырастут под влиянием автономных от денежно-кредитной политики факторов», — указано в резюме обсуждения ключевой ставки, размещенном на сайте ЦБ РФ. Также члены совета согласились, что подстройка кредитных ставок под ужесточение денежно-кредитной политики продолжится. Как указано в документе, ЦБ считает незначительными риски для финансовой устойчивости, связанные с высокими процентными ставками. Кроме того, отмечается, что население больше настроено на сбережение своих финансов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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