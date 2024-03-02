ЦБ не будет применять количественные лимиты к военной ипотеке

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
В Центробанке заявили, что не станут подвергать ограничениям военную ипотеку Фото:

Центральный Банк России после получения права вводить ограничения на количество выдаваемых ипотек намерен сделать исключение для военной ипотеки. Об этом сообщил замруководителя департамента финансовой стабильности ЦБ Евгений Румянцев.

«Из лимитов планируем исключить военную ипотеку (там риски на себя государство берет)», — сказал Евгений Румянцев во время встречи банков с регулятором, организованной Ассоциацией банков России. Его слова передает РИА Новости.

По словам замруководителя, ограничения не станут применять и к жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. «Там мы, наоборот, поддерживаем кредитование», — подчеркнул Румянцев. Кроме того, лимит не будет распространяться на рефинансирование, так как рефинансируются кредиты тех заемщиков, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Ранее стало известно, что Госдума одобрила законопроект о расширении полномочий ЦБ РФ в первом чтении. В СМИ писали, что если инициативу одобрят до конца весенней сессии, Центробанк получит право на введение ограничений уже с 1 июля 2024 года.

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Центральный Банк России после получения права вводить ограничения на количество выдаваемых ипотек намерен сделать исключение для военной ипотеки. Об этом сообщил замруководителя департамента финансовой стабильности ЦБ Евгений Румянцев. «Из лимитов планируем исключить военную ипотеку (там риски на себя государство берет)», — сказал Евгений Румянцев во время встречи банков с регулятором, организованной Ассоциацией банков России. Его слова передает РИА Новости. По словам замруководителя, ограничения не станут применять и к жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. «Там мы, наоборот, поддерживаем кредитование», — подчеркнул Румянцев. Кроме того, лимит не будет распространяться на рефинансирование, так как рефинансируются кредиты тех заемщиков, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Ранее стало известно, что Госдума одобрила законопроект о расширении полномочий ЦБ РФ в первом чтении. В СМИ писали, что если инициативу одобрят до конца весенней сессии, Центробанк получит право на введение ограничений уже с 1 июля 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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