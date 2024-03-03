03 марта 2024

Times: разведка РФ сможет отследить перевозки SCALP и Storm Shadow на Украину

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, ракета, Storm Shadow,  stock, шторм шэдоу
Знание России о деталях перевозок на Украину дальнобойных ракет должно встревожить Запад Фото:

Российская разведка благодаря данным о деталях перевозок дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, полученных из утечки разговора немецких военных, сможет отследить их перевозки на Украину. Об этом сообщает The Times.

«Журналисты издания раскрывают, по их мнению, „важную информацию о том, каким образом ракеты SCALP и Storm Shadow доставляют на Украину“, а именно, что Франция отправляет вооружения на внедорожниках Audi Q7, а Великобритания — на бронемашинах Ridgeback», — сказано в тексте. Отмечается, что именно благодаря этим данным российская разведка может отслеживать и находить перевозящие вооружение машины.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора немецких военных о планах удара по Крымскому мосту. В записи участвовали высокопоставленные представители Бундесвера, включая начальника отдела операций и учений командования ВВС Франка Грефе и инспектора BBC Инго Герхартца. Минобороны ФРГ подтвердило перехват разговора. Публикация разговора вызвала обсуждения в Германии и может повлиять на отношения Берлина с союзниками в НАТО.

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Российская разведка благодаря данным о деталях перевозок дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, полученных из утечки разговора немецких военных, сможет отследить их перевозки на Украину. Об этом сообщает The Times. «Журналисты издания раскрывают, по их мнению, „важную информацию о том, каким образом ракеты SCALP и Storm Shadow доставляют на Украину“, а именно, что Франция отправляет вооружения на внедорожниках Audi Q7, а Великобритания — на бронемашинах Ridgeback», — сказано в тексте. Отмечается, что именно благодаря этим данным российская разведка может отслеживать и находить перевозящие вооружение машины. Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора немецких военных о планах удара по Крымскому мосту. В записи участвовали высокопоставленные представители Бундесвера, включая начальника отдела операций и учений командования ВВС Франка Грефе и инспектора BBC Инго Герхартца. Минобороны ФРГ подтвердило перехват разговора. Публикация разговора вызвала обсуждения в Германии и может повлиять на отношения Берлина с союзниками в НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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