Почему категорически нельзя покупать специи на «развалах»

Шеф-повар Калер: хранящиеся в открытом виде специи опасны для здоровья
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ТЦ «Лента». Магнитогорск, торговля, продукты, приправы, еда, продажа
Специи не должны находиться на воздухе, так они дольше будут оставаться свежими Фото:

Для того, чтобы специи оставались ароматными и свежими, их не следует хранить в открытом виде, как на рынках. В идеале их нужно держать в герметичной упаковке или в специальной мельнице. Об этом сообщил шеф-повар, ведущий кулинарной рубрики на ТВЦ «Завтрак с настроением» Антон Калер.

«Когда я хожу по рынкам и вижу эти развалы с открытыми специями, мне становится дурно. <…> Пока они там в открытом виде стоят, и пыль на них садится, и грязь. Если хранить приправы в открытом виде, в них начинают развиваться плесневые грибы и различные бактерии. Это опасно», — передает радио Sputnik слова Калера. Он добавил, что регулярное употребление подобных специй может привести к аллергии и другим последствиям.

Шеф-повар добавил, что специи нужно хранить в герметичной упаковке. Например, прорезиненные банки или зип-пакеты в крайнем случае. Идеальное место для хранения специй — мельница. Чем меньше они имеют доступа к воздуху, тем дольше будут оставаться свежими. Кроме того, по словам Антона Калера, специи не должны находится во влажном месте и на свету. В случае, если они находятся в бумажном или целлофановом пакете, то специи будут иметь прогорклый запах. Помимо прочего, лучше всего покупать специи не перемолотые, а цельные.

Ранее сообщалось, что корица укрепляет иммунитет, благоприятно воздействует на людей с преддиабетным состоянием и является символом мужского здоровья в некоторых восточных странах. Однако не всем людям разрешено употреблять эту пряность. Например, она противопоказана беременным и лицам, которые страдают от болезней ЖКТ, передают «Дни.ру». Кроме того, при заболевании желудочно-кишечного тракта, такого как гастрит, не следует употреблять красный и черный перец.

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Для того, чтобы специи оставались ароматными и свежими, их не следует хранить в открытом виде, как на рынках. В идеале их нужно держать в герметичной упаковке или в специальной мельнице. Об этом сообщил шеф-повар, ведущий кулинарной рубрики на ТВЦ «Завтрак с настроением» Антон Калер. «Когда я хожу по рынкам и вижу эти развалы с открытыми специями, мне становится дурно. <…> Пока они там в открытом виде стоят, и пыль на них садится, и грязь. Если хранить приправы в открытом виде, в них начинают развиваться плесневые грибы и различные бактерии. Это опасно», — передает радио Sputnik слова Калера. Он добавил, что регулярное употребление подобных специй может привести к аллергии и другим последствиям. Шеф-повар добавил, что специи нужно хранить в герметичной упаковке. Например, прорезиненные банки или зип-пакеты в крайнем случае. Идеальное место для хранения специй — мельница. Чем меньше они имеют доступа к воздуху, тем дольше будут оставаться свежими. Кроме того, по словам Антона Калера, специи не должны находится во влажном месте и на свету. В случае, если они находятся в бумажном или целлофановом пакете, то специи будут иметь прогорклый запах. Помимо прочего, лучше всего покупать специи не перемолотые, а цельные. Ранее сообщалось, что корица укрепляет иммунитет, благоприятно воздействует на людей с преддиабетным состоянием и является символом мужского здоровья в некоторых восточных странах. Однако не всем людям разрешено употреблять эту пряность. Например, она противопоказана беременным и лицам, которые страдают от болезней ЖКТ, передают «Дни.ру». Кроме того, при заболевании желудочно-кишечного тракта, такого как гастрит, не следует употреблять красный и черный перец.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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