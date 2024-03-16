Почему категорически нельзя покупать специи на «развалах»

Шеф-повар Калер: хранящиеся в открытом виде специи опасны для здоровья

16 марта 2024 в 08:40 Размер текста - 17 +

Специи не должны находиться на воздухе, так они дольше будут оставаться свежими Фото: Илья Московец © URA.RU Для того, чтобы специи оставались ароматными и свежими, их не следует хранить в открытом виде, как на рынках. В идеале их нужно держать в герметичной упаковке или в специальной мельнице. Об этом сообщил шеф-повар, ведущий кулинарной рубрики на ТВЦ «Завтрак с настроением» Антон Калер. «Когда я хожу по рынкам и вижу эти развалы с открытыми специями, мне становится дурно. <…> Пока они там в открытом виде стоят, и пыль на них садится, и грязь. Если хранить приправы в открытом виде, в них начинают развиваться плесневые грибы и различные бактерии. Это опасно», — передает радио Sputnik слова Калера. Он добавил, что регулярное употребление подобных специй может привести к аллергии и другим последствиям. Шеф-повар добавил, что специи нужно хранить в герметичной упаковке. Например, прорезиненные банки или зип-пакеты в крайнем случае. Идеальное место для хранения специй — мельница. Чем меньше они имеют доступа к воздуху, тем дольше будут оставаться свежими. Кроме того, по словам Антона Калера, специи не должны находится во влажном месте и на свету. В случае, если они находятся в бумажном или целлофановом пакете, то специи будут иметь прогорклый запах. Помимо прочего, лучше всего покупать специи не перемолотые, а цельные. Ранее сообщалось, что корица укрепляет иммунитет, благоприятно воздействует на людей с преддиабетным состоянием и является символом мужского здоровья в некоторых восточных странах. Однако не всем людям разрешено употреблять эту пряность. Например, она противопоказана беременным и лицам, которые страдают от болезней ЖКТ, передают «Дни.ру». Кроме того, при заболевании желудочно-кишечного тракта, такого как гастрит, не следует употреблять красный и черный перец. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для того, чтобы специи оставались ароматными и свежими, их не следует хранить в открытом виде, как на рынках. В идеале их нужно держать в герметичной упаковке или в специальной мельнице. Об этом сообщил шеф-повар, ведущий кулинарной рубрики на ТВЦ «Завтрак с настроением» Антон Калер. «Когда я хожу по рынкам и вижу эти развалы с открытыми специями, мне становится дурно. <…> Пока они там в открытом виде стоят, и пыль на них садится, и грязь. Если хранить приправы в открытом виде, в них начинают развиваться плесневые грибы и различные бактерии. Это опасно», — передает радио Sputnik слова Калера. Он добавил, что регулярное употребление подобных специй может привести к аллергии и другим последствиям. Шеф-повар добавил, что специи нужно хранить в герметичной упаковке. Например, прорезиненные банки или зип-пакеты в крайнем случае. Идеальное место для хранения специй — мельница. Чем меньше они имеют доступа к воздуху, тем дольше будут оставаться свежими. Кроме того, по словам Антона Калера, специи не должны находится во влажном месте и на свету. В случае, если они находятся в бумажном или целлофановом пакете, то специи будут иметь прогорклый запах. Помимо прочего, лучше всего покупать специи не перемолотые, а цельные. Ранее сообщалось, что корица укрепляет иммунитет, благоприятно воздействует на людей с преддиабетным состоянием и является символом мужского здоровья в некоторых восточных странах. Однако не всем людям разрешено употреблять эту пряность. Например, она противопоказана беременным и лицам, которые страдают от болезней ЖКТ, передают «Дни.ру». Кроме того, при заболевании желудочно-кишечного тракта, такого как гастрит, не следует употреблять красный и черный перец.