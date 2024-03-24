«Спартак» вручил подарки Исламу, спасшему более 100 человек из «Крокуса»

Футбольный клуб «Спартак» организовал встречу с 15-летним Исламом, спасшего более 100 человек во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом стало известно от представителей команды в соцсети.
«Вы уже знакомы с историей 15-летнего героя Ислама Халилова, который в день трагедии в „Крокус Сити Холле“ помог десяткам людей эвакуироваться из здания. Мы пригласили его на домашний стадион и познакомили с футболистами, которые поблагодарили Ислама за героизм», — говорится в telegram-канале клуба. Герою также вручили именную футболку, подарки и абонемент на все домашние матчи «Спартака».
Ранее стало известно, как школьник спас в одиночку больше 100 человек во время теракта в «Крокусе». Школьник рассказал, что прошел инструктаж по ЧП и просто следовал инструкции, выполняя свою работу.
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