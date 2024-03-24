«Спартак» вручил подарки Исламу, спасшему более 100 человек из «Крокуса»

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Чемпионат России-2016: ФК Урал - ФК Спартак-Москва. Екатеринбург, трибуна болельщиков, зрительские места, дымовая шашка, болельщики фк спартак москва
«Спартак» поблагодарил 15-летнего Ислама за помощь в спасении людей из «Крокуса» Фото:
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Футбольный клуб «Спартак» организовал встречу с 15-летним Исламом, спасшего более 100 человек во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом стало известно от представителей команды в соцсети.

«Вы уже знакомы с историей 15-летнего героя Ислама Халилова, который в день трагедии в „Крокус Сити Холле“ помог десяткам людей эвакуироваться из здания. Мы пригласили его на домашний стадион и познакомили с футболистами, которые поблагодарили Ислама за героизм», — говорится в telegram-канале клуба. Герою также вручили именную футболку, подарки и абонемент на все домашние матчи «Спартака».

Ранее стало известно, как школьник спас в одиночку больше 100 человек во время теракта в «Крокусе». Школьник рассказал, что прошел инструктаж по ЧП и просто следовал инструкции, выполняя свою работу.

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Футбольный клуб «Спартак» организовал встречу с 15-летним Исламом, спасшего более 100 человек во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом стало известно от представителей команды в соцсети. «Вы уже знакомы с историей 15-летнего героя Ислама Халилова, который в день трагедии в „Крокус Сити Холле“ помог десяткам людей эвакуироваться из здания. Мы пригласили его на домашний стадион и познакомили с футболистами, которые поблагодарили Ислама за героизм», — говорится в telegram-канале клуба. Герою также вручили именную футболку, подарки и абонемент на все домашние матчи «Спартака». Ранее стало известно, как школьник спас в одиночку больше 100 человек во время теракта в «Крокусе». Школьник рассказал, что прошел инструктаж по ЧП и просто следовал инструкции, выполняя свою работу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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