Грузовикам запретили проезд по Пермскому тракту из-за гололеда

Госавтоинспекция ввела ограничения для движения грузовиков на Пермском тракте из-за гололеда и плохой видимости. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.
«С 23:00 по местному времени 28.03.2024 года введены ограничения движения для грузового автотранспорта на федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург со 160 по 352 км (от Ачитского района до города Екатеринбург). Они введены в связи с ухудшением погодных условий, выпадением обильных снежных осадков, гололедицы и ограниченной видимостью», — говорится в telegram-канале ведомства.
Ограничения будут сняты после улучшения погодных условий. Экипажи ДПС работают в усиленном режиме.
Вечером 28 марта из-за гололеда Пермский тракт встал в глухую пробку. Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», затор растянулся на 25—30 километров. Инспекторы призвали водителей быть предельно осторожными, двигаясь в таких условиях.
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