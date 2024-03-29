Грузовикам запретили проезд по Пермскому тракту из-за гололеда

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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
Ограничения снимут после улучшения дорожных условий Фото:

Госавтоинспекция ввела ограничения для движения грузовиков на Пермском тракте из-за гололеда и плохой видимости. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«С 23:00 по местному времени 28.03.2024 года введены ограничения движения для грузового автотранспорта на федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург со 160 по 352 км (от Ачитского района до города Екатеринбург). Они введены в связи с ухудшением погодных условий, выпадением обильных снежных осадков, гололедицы и ограниченной видимостью», — говорится в telegram-канале ведомства.

Ограничения будут сняты после улучшения погодных условий. Экипажи ДПС работают в усиленном режиме.

Вечером 28 марта из-за гололеда Пермский тракт встал в глухую пробку. Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», затор растянулся на 25—30 километров. Инспекторы призвали водителей быть предельно осторожными, двигаясь в таких условиях.

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Госавтоинспекция ввела ограничения для движения грузовиков на Пермском тракте из-за гололеда и плохой видимости. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «С 23:00 по местному времени 28.03.2024 года введены ограничения движения для грузового автотранспорта на федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург со 160 по 352 км (от Ачитского района до города Екатеринбург). Они введены в связи с ухудшением погодных условий, выпадением обильных снежных осадков, гололедицы и ограниченной видимостью», — говорится в telegram-канале ведомства. Ограничения будут сняты после улучшения погодных условий. Экипажи ДПС работают в усиленном режиме. Вечером 28 марта из-за гололеда Пермский тракт встал в глухую пробку. Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», затор растянулся на 25—30 километров. Инспекторы призвали водителей быть предельно осторожными, двигаясь в таких условиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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