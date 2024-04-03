03 апреля 2024

В Конгрессе США признали присутствие ЦРУ на Украине

Конгрессвумен Грин: ЦРУ присутствует на Украине и руководит борьбой с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, сша, флаг сша
Штаты приближают мировую войну, финансируя Украину в конфликте с РФ, заявила Грин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США присутствует на Украине и руководит противостоянием Киева с Москвой. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

«Финансировать конфликт, платить за него, консультировать, иметь наше ЦРУ на местах, руководящее эти конфликтом на Украине. Это выходит за рамки дозволенного», — сказала Грин в интервью американском журналисту Такеру Карлсону. Видеозапись разговора появилась в соцсети Х. Также она заявила, что Штаты приближают мировую войну, финансируя Украину в конфликте с РФ. По словам Грин, это не входит в интересы нацбезопасности США.

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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США присутствует на Украине и руководит противостоянием Киева с Москвой. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. «Финансировать конфликт, платить за него, консультировать, иметь наше ЦРУ на местах, руководящее эти конфликтом на Украине. Это выходит за рамки дозволенного», — сказала Грин в интервью американском журналисту Такеру Карлсону. Видеозапись разговора появилась в соцсети Х. Также она заявила, что Штаты приближают мировую войну, финансируя Украину в конфликте с РФ. По словам Грин, это не входит в интересы нацбезопасности США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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