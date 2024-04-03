Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США присутствует на Украине и руководит противостоянием Киева с Москвой. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
«Финансировать конфликт, платить за него, консультировать, иметь наше ЦРУ на местах, руководящее эти конфликтом на Украине. Это выходит за рамки дозволенного», — сказала Грин в интервью американском журналисту Такеру Карлсону. Видеозапись разговора появилась в соцсети Х. Также она заявила, что Штаты приближают мировую войну, финансируя Украину в конфликте с РФ. По словам Грин, это не входит в интересы нацбезопасности США.
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