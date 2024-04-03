В Конгрессе США признали присутствие ЦРУ на Украине

Конгрессвумен Грин: ЦРУ присутствует на Украине и руководит борьбой с Россией

04 апреля 2024 в 03:51 Размер текста - 17 +

Штаты приближают мировую войну, финансируя Украину в конфликте с РФ, заявила Грин Фото: Алексей Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США присутствует на Украине и руководит противостоянием Киева с Москвой. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. «Финансировать конфликт, платить за него, консультировать, иметь наше ЦРУ на местах, руководящее эти конфликтом на Украине. Это выходит за рамки дозволенного», — сказала Грин в интервью американском журналисту Такеру Карлсону. Видеозапись разговора появилась в соцсети Х. Также она заявила, что Штаты приближают мировую войну, финансируя Украину в конфликте с РФ. По словам Грин, это не входит в интересы нацбезопасности США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США присутствует на Украине и руководит противостоянием Киева с Москвой. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. «Финансировать конфликт, платить за него, консультировать, иметь наше ЦРУ на местах, руководящее эти конфликтом на Украине. Это выходит за рамки дозволенного», — сказала Грин в интервью американском журналисту Такеру Карлсону. Видеозапись разговора появилась в соцсети Х. Также она заявила, что Штаты приближают мировую войну, финансируя Украину в конфликте с РФ. По словам Грин, это не входит в интересы нацбезопасности США.