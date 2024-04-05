Три человека пострадали при обстреле ВСУ брянского села

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следственный комитет РФ на месте обстрела в центре Донецка. Донецк, ДНР, последствия, днр, донецк, осколки, обстрел
Повреждения получили несколько здания и храм (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Три человека пострадали при обстреле брянского села Суземки — административного центра Суземского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В результате террористической атаки трое мирных жителей получили ранения», — сообщил Богомаз в своем telegram-канале. Пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.

В результате обстрела повреждения получили административное здание, храм, несколько легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы.

В ночь на 5 апреля системы ПВО сбили более 40 беспилотников ВСУ в другом российском регионе, Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Три человека пострадали при обстреле брянского села Суземки — административного центра Суземского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «В результате террористической атаки трое мирных жителей получили ранения», — сообщил Богомаз в своем telegram-канале. Пострадавшим оказывают необходимую медпомощь. В результате обстрела повреждения получили административное здание, храм, несколько легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы. В ночь на 5 апреля системы ПВО сбили более 40 беспилотников ВСУ в другом российском регионе, Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...