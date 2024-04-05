Происшествия Три человека пострадали при обстреле ВСУ брянского села 05 апреля 2024 в 15:13 Размер текста - 17 + Повреждения получили несколько здания и храм (фото из архива) Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Три человека пострадали при обстреле брянского села Суземки — административного центра Суземского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «В результате террористической атаки трое мирных жителей получили ранения», — сообщил Богомаз в своем telegram-канале. Пострадавшим оказывают необходимую медпомощь. В результате обстрела повреждения получили административное здание, храм, несколько легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы. В ночь на 5 апреля системы ПВО сбили более 40 беспилотников ВСУ в другом российском регионе, Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Три человека пострадали при обстреле брянского села Суземки — административного центра Суземского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «В результате террористической атаки трое мирных жителей получили ранения», — сообщил Богомаз в своем telegram-канале. Пострадавшим оказывают необходимую медпомощь. В результате обстрела повреждения получили административное здание, храм, несколько легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы. В ночь на 5 апреля системы ПВО сбили более 40 беспилотников ВСУ в другом российском регионе, Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям