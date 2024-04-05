Три человека пострадали при обстреле ВСУ брянского села

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Три человека пострадали при обстреле брянского села Суземки — административного центра Суземского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «В результате террористической атаки трое мирных жителей получили ранения», — сообщил Богомаз в своем telegram-канале. Пострадавшим оказывают необходимую медпомощь. В результате обстрела повреждения получили административное здание, храм, несколько легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы. В ночь на 5 апреля системы ПВО сбили более 40 беспилотников ВСУ в другом российском регионе, Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.