Ростовская область подверглась мощной атаке БПЛА: карта спецоперации 5 апреля

В Ростовской области сбили более 40 дронов ВСУ

05 апреля 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

Российские ПВО сбили свыше 40 БПЛА в небе над Ростовской областью Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские ПВО сбили более 40 беспилотников ВСУ в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев. Интерактивная карта спецоперации России на Украине и ход боевых действий — в материале URA.RU. Массированная атака БПЛА на Ростовскую область ПВО сбили свыше 40 беспилотников ВСУ в Морозовском районе Ростовской области. Василий Голубев сообщил, что цели уничтожены. В результате атаки повреждена электроподстанция. Специалисты уже работают на месте для восстановления электроснабжения. Артемовское направление Забайкальские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ. Артиллерийские подразделения ВДВ нанесли огневое поражение по позициям украинской армии к западу от Красного. Российские штурмовики провели зачистку лесополосы около Часова Яра и достигли жилой застройки, где обнаружили укрепрайоны, существенно оборудованные. Были уничтожены несколько крупных опорных пунктов ВСУ, в результате чего погибло несколько сотен бойцов, включая элитные подразделения. Войска южной группировки РФ уничтожили живую силу и склад боеприпасов ВСУ с помощью ракеты и дрона. Российские разведчики уничтожили склад с боеприпасами противотанковым комплексом «Корнет». Купянское направление Авиация ВКС России нанесла удар по опорному пункту и живой силе ВСУ. Удар проведен группой вертолетов: Ка-52 «Аллигатор», Ми-35М и Ми-8, которые использовали неуправляемые ракеты С-8 по координатам наводчика и вернулись на базу после успешного выполнения задания. Расчеты РСЗО «Град» ВС РФ уничтожили бронетехнику, склады боеприпасов и живую силу украинских вооруженных сил. Они также атаковали огневые позиции и склады ВСУ. Подразделения западной группировки успешно укрепили свои позиции вплотную к передовой линии и нанесли поражение украинской армии, уничтожив живую силу и технику в районах населенных пунктов Розовка, Райгородок, Жовтневое и Терны. В результате ВСУ понесли значительные потери — до 125 военнослужащих и четыре боевых автомобиля были уничтожены. Херсонское направление Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Днепр» уничтожили опорные пункты ВСУ, используя реактивные системы залпового огня и современное оборудование для коррекции стрельбы в режиме реального времени. Работая с разведывательными подразделениями и БПЛА, они успешно выполняют огневые задачи днем и ночью, уничтожая бронетехнику, склады боеприпасов и укрепленные позиции ВСУ на правом берегу Днепра. Силами ВС РФ уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат. Начальник пресс-центра Роман Кодрян подтвердил эту информацию, отметив также потери украинской армии в 35 человек личного состава и боевой машины «Град». Нанесено артиллерийское ударное поражение по силам 28-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мирное и Пятихатки. Украинская армия потеряла до 35 человек, три автомобиля и реактивную артиллерийскую систему залпового огня «Град». Авдеевское направление Артиллерийский расчет самоходной артиллерийской установки 2С3 «Акация» уничтожил минометный расчет и склад боеприпасов ВСУ на расстоянии более 18 километров при помощи беспилотника «Орлан-30». Российские войска оперативно продвигаются на данном направлении, что приводит к ежедневным потерям укрепрайонов у ВСУ. Советник главы ДНР Ян Гагин отметил, что украинские вооруженные силы не были готовы к такому быстрому продвижению российской армии. Подразделения группировки войск «Центр» успешно атаковали украинские позиции, одержав победу над несколькими бригадами ВСУ в районах Орловка, Бердычи и Тоненькое. Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы Украины в районе Первомайского. Донецкое направление Войска Южной группировки успешно атаковали бригады ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки и Красногоровки, нанеся значительные потери. Украина потеряла до 340 солдат, один танк, восемь автомобилей, артиллерию и склады боеприпасов. Южнодонецкое направление Группировка войск «Восток» нанесла удар по бригадам ВСУ в районах Водяного, Сторожевого и Угледара. Уничтожено 105 военнослужащих ВСУ и техника, включая американскую гаубицу М777, а также реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град». Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские ПВО сбили более 40 беспилотников ВСУ в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев. Интерактивная карта спецоперации России на Украине и ход боевых действий — в материале URA.RU. ПВО сбили свыше 40 беспилотников ВСУ в Морозовском районе Ростовской области. Василий Голубев сообщил, что цели уничтожены. В результате атаки повреждена электроподстанция. Специалисты уже работают на месте для восстановления электроснабжения. Забайкальские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ. Артиллерийские подразделения ВДВ нанесли огневое поражение по позициям украинской армии к западу от Красного. Российские штурмовики провели зачистку лесополосы около Часова Яра и достигли жилой застройки, где обнаружили укрепрайоны, существенно оборудованные. Были уничтожены несколько крупных опорных пунктов ВСУ, в результате чего погибло несколько сотен бойцов, включая элитные подразделения. Войска южной группировки РФ уничтожили живую силу и склад боеприпасов ВСУ с помощью ракеты и дрона. Российские разведчики уничтожили склад с боеприпасами противотанковым комплексом «Корнет». Авиация ВКС России нанесла удар по опорному пункту и живой силе ВСУ. Удар проведен группой вертолетов: Ка-52 «Аллигатор», Ми-35М и Ми-8, которые использовали неуправляемые ракеты С-8 по координатам наводчика и вернулись на базу после успешного выполнения задания. Расчеты РСЗО «Град» ВС РФ уничтожили бронетехнику, склады боеприпасов и живую силу украинских вооруженных сил. Они также атаковали огневые позиции и склады ВСУ. Подразделения западной группировки успешно укрепили свои позиции вплотную к передовой линии и нанесли поражение украинской армии, уничтожив живую силу и технику в районах населенных пунктов Розовка, Райгородок, Жовтневое и Терны. В результате ВСУ понесли значительные потери — до 125 военнослужащих и четыре боевых автомобиля были уничтожены. Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Днепр» уничтожили опорные пункты ВСУ, используя реактивные системы залпового огня и современное оборудование для коррекции стрельбы в режиме реального времени. Работая с разведывательными подразделениями и БПЛА, они успешно выполняют огневые задачи днем и ночью, уничтожая бронетехнику, склады боеприпасов и укрепленные позиции ВСУ на правом берегу Днепра. Силами ВС РФ уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат. Начальник пресс-центра Роман Кодрян подтвердил эту информацию, отметив также потери украинской армии в 35 человек личного состава и боевой машины «Град». Нанесено артиллерийское ударное поражение по силам 28-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мирное и Пятихатки. Украинская армия потеряла до 35 человек, три автомобиля и реактивную артиллерийскую систему залпового огня «Град». Артиллерийский расчет самоходной артиллерийской установки 2С3 «Акация» уничтожил минометный расчет и склад боеприпасов ВСУ на расстоянии более 18 километров при помощи беспилотника «Орлан-30». Российские войска оперативно продвигаются на данном направлении, что приводит к ежедневным потерям укрепрайонов у ВСУ. Советник главы ДНР Ян Гагин отметил, что украинские вооруженные силы не были готовы к такому быстрому продвижению российской армии. Подразделения группировки войск «Центр» успешно атаковали украинские позиции, одержав победу над несколькими бригадами ВСУ в районах Орловка, Бердычи и Тоненькое. Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы Украины в районе Первомайского. Войска Южной группировки успешно атаковали бригады ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки и Красногоровки, нанеся значительные потери. Украина потеряла до 340 солдат, один танк, восемь автомобилей, артиллерию и склады боеприпасов. Группировка войск «Восток» нанесла удар по бригадам ВСУ в районах Водяного, Сторожевого и Угледара. Уничтожено 105 военнослужащих ВСУ и техника, включая американскую гаубицу М777, а также реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град».