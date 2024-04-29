Mash: пропавшего российского зампрокурора нашли мертвым

В Краснинском районе (Липецкая область) нашли мертвым рядом с машиной пропавшего зампрокурора на транспорте Сергея Коняева. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Пропавшего липецкого зампрокурора на транспорте Сергея Коняева нашли мертвым рядом с машиной в Краснинском районе Липецкой области. Предварительно, у Коняева были долги около 150 тысяч долларов», — передает Mash.
Мужчину в последний раз видели 18 апреля в Ельце. В тот день он, выйдя из дома, сел в машину, чтобы отправиться на работу. Однако до нее он так и не добрался. После этого о нем никто ничего не слышал. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Зампрокурора искали по всей области, передает telegram-канал.
Агентство URA.RU направило запрос УМВД России по Липецкой области. Ответ ожидается.
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