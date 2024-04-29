29 апреля 2024

Mash: пропавшего российского зампрокурора нашли мертвым

© Служба новостей «URA.RU»
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СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство» Фото:

В Краснинском районе (Липецкая область) нашли мертвым рядом с машиной пропавшего зампрокурора на транспорте Сергея Коняева. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Пропавшего липецкого зампрокурора на транспорте Сергея Коняева нашли мертвым рядом с машиной в Краснинском районе Липецкой области. Предварительно, у Коняева были долги около 150 тысяч долларов», — передает Mash.

Мужчину в последний раз видели 18 апреля в Ельце. В тот день он, выйдя из дома, сел в машину, чтобы отправиться на работу. Однако до нее он так и не добрался. После этого о нем никто ничего не слышал. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Зампрокурора искали по всей области, передает telegram-канал.

Агентство URA.RU направило запрос УМВД России по Липецкой области. Ответ ожидается.

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В Краснинском районе (Липецкая область) нашли мертвым рядом с машиной пропавшего зампрокурора на транспорте Сергея Коняева. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Пропавшего липецкого зампрокурора на транспорте Сергея Коняева нашли мертвым рядом с машиной в Краснинском районе Липецкой области. Предварительно, у Коняева были долги около 150 тысяч долларов», — передает Mash. Мужчину в последний раз видели 18 апреля в Ельце. В тот день он, выйдя из дома, сел в машину, чтобы отправиться на работу. Однако до нее он так и не добрался. После этого о нем никто ничего не слышал. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Зампрокурора искали по всей области, передает telegram-канал. Агентство URA.RU направило запрос УМВД России по Липецкой области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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