Румыния объявит дипломата из РФ нежелательным лицом

Министерство иностранных дел Румынии намерено объявить нежелательной персоной дипломата из российского посольства. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пообещав ответные меры.
«МИД Румынии сообщил, что объявит дипломата российского посольства persona non grata», — сообщила Мария Захарова РИА Новости. Представитель дипведомства уточнила, что Москва обязательно примет ответные меры.
Гонения дипломатов из РФ в Европе начались после начала спецоперации на Украине. Так, в апреле 2023 года началась массовая высылка диппредставителей из Германии.
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