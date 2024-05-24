Румыния объявит дипломата из РФ нежелательным лицом

Захарова: Москва ответит Румынии на объявление дипломата из РФ persona non grata
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры из-за объявления дипломата РФ нежелательной персоной
Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры из-за объявления дипломата РФ нежелательной персоной Фото:

Министерство иностранных дел Румынии намерено объявить нежелательной персоной дипломата из российского посольства. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пообещав ответные меры.

«МИД Румынии сообщил, что объявит дипломата российского посольства persona non grata», — сообщила Мария Захарова РИА Новости. Представитель дипведомства уточнила, что Москва обязательно примет ответные меры.

Гонения дипломатов из РФ в Европе начались после начала спецоперации на Украине. Так, в апреле 2023 года началась массовая высылка диппредставителей из Германии. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство иностранных дел Румынии намерено объявить нежелательной персоной дипломата из российского посольства. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пообещав ответные меры. «МИД Румынии сообщил, что объявит дипломата российского посольства persona non grata», — сообщила Мария Захарова РИА Новости. Представитель дипведомства уточнила, что Москва обязательно примет ответные меры. Гонения дипломатов из РФ в Европе начались после начала спецоперации на Украине. Так, в апреле 2023 года началась массовая высылка диппредставителей из Германии. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...