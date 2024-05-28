Нидерланды предложили скинуться на систему Patriot для Украины

Нидерланды предложили странам-союзникам собрать из запчастей систему Patriot из запчастей и предоставить ее Украине. Об этом заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
«Ведем переговоры с партнерами по сборке системы Patriot. Благодаря нашему предложению и консультациям со странами-партнерами, предоставляющими ряд ключевых деталей и боеприпасы, мы можем предоставить Украине одну полностью работоспособную систему за короткий срок», — сообщила Кайса Оллонгрен. Ее слова опубликованы на сайте нидерландского оборонного ведомства.
Ранее Нидерланды пообещали Украине миллиард евро в качестве военной поддержки для Киева в 2024 году. Также на следующий год страна хочет предоставить три миллиарда.
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