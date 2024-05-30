Балицкий заявил о массовом обстреле ВСУ Запорожской области

ВСУ совершили три удара по Каменке-Днепровской Запорожской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины совершили три удара по Каменке-Днепровской Запорожской области. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий.
«Около 21:00 зафиксирован террористический обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Нанесено не менее трех ударов по городу», —
Жителям рекомендовано оставаться в безопасных местах и избегать выхода на улицу, так как над городом работает система противовоздушной обороны. Сведения о возможных жертвах и разрушениях в результате обстрела на данный момент уточняются.
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