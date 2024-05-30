Балицкий заявил о массовом обстреле ВСУ Запорожской области

30 мая 2024 в 23:17 Размер текста - 17 +

ВСУ совершили три удара по Каменке-Днепровской Запорожской области Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины совершили три удара по Каменке-Днепровской Запорожской области. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий. «Около 21:00 зафиксирован террористический обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Нанесено не менее трех ударов по городу», — говорится в сообщении Балицкого в telegram-канале. Жителям рекомендовано оставаться в безопасных местах и избегать выхода на улицу, так как над городом работает система противовоздушной обороны. Сведения о возможных жертвах и разрушениях в результате обстрела на данный момент уточняются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины совершили три удара по Каменке-Днепровской Запорожской области. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий. «Около 21:00 зафиксирован террористический обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Нанесено не менее трех ударов по городу», — говорится в сообщении Балицкого в telegram-канале. Жителям рекомендовано оставаться в безопасных местах и избегать выхода на улицу, так как над городом работает система противовоздушной обороны. Сведения о возможных жертвах и разрушениях в результате обстрела на данный момент уточняются.