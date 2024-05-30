30 мая 2024

Балицкий заявил о массовом обстреле ВСУ Запорожской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
ВСУ совершили три удара по Каменке-Днепровской Запорожской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины совершили три удара по Каменке-Днепровской Запорожской области. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий.

«Около 21:00 зафиксирован террористический обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Нанесено не менее трех ударов по городу», — говорится в сообщении Балицкого в telegram-канале.

Жителям рекомендовано оставаться в безопасных местах и избегать выхода на улицу, так как над городом работает система противовоздушной обороны. Сведения о возможных жертвах и разрушениях в результате обстрела на данный момент уточняются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины совершили три удара по Каменке-Днепровской Запорожской области. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий. «Около 21:00 зафиксирован террористический обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Нанесено не менее трех ударов по городу», — говорится в сообщении Балицкого в telegram-канале. Жителям рекомендовано оставаться в безопасных местах и избегать выхода на улицу, так как над городом работает система противовоздушной обороны. Сведения о возможных жертвах и разрушениях в результате обстрела на данный момент уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...