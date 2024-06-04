Суд вынес приговор сотруднику ФСБ Фролову, обвиненному за взятки

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Марат Мусин (Марик) на заседании Пермского краевого суда по уголовному делу о пропаганде АУЕ. Пермь, приговор, арест, заключение, суд, правоохранительные органы, судебный процесс, вынесение приговора, заключенный под стражу, заключенный, заключение под стражу, правоохранители, правоохранительная деятельность
Наказание Дмитрию Фролову суд счел отбытым Фото:

Суд приговорил сотрудника управления «К» Федеральной службы безопасности Дмитрия Фролова к шести годам тюрьмы и счел наказание отбытым. Он обвинен за взятки в размере 87 миллионов рублей.

«Суд приговорил сотрудника управления „К“ ФСБ Дмитрия Фролова к шести годам за взятки на 87 млн рублей», — огласили приговор в зале суда, передает РЕН ТВ. Уточняется, что наказание также было сочтено отбытым.

По данным следствия, Фролов многие годы «крышевал» банк за месячную плату. Сотрудник ФСБ был арестован в конце апреля текущего года.

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Суд приговорил сотрудника управления «К» Федеральной службы безопасности Дмитрия Фролова к шести годам тюрьмы и счел наказание отбытым. Он обвинен за взятки в размере 87 миллионов рублей. «Суд приговорил сотрудника управления „К“ ФСБ Дмитрия Фролова к шести годам за взятки на 87 млн рублей», — огласили приговор в зале суда, передает РЕН ТВ. Уточняется, что наказание также было сочтено отбытым. По данным следствия, Фролов многие годы «крышевал» банк за месячную плату. Сотрудник ФСБ был арестован в конце апреля текущего года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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