Общество Суд вынес приговор сотруднику ФСБ Фролову, обвиненному за взятки 04 июня 2024 в 15:42 Размер текста - 17 + Наказание Дмитрию Фролову суд счел отбытым Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Суд приговорил сотрудника управления «К» Федеральной службы безопасности Дмитрия Фролова к шести годам тюрьмы и счел наказание отбытым. Он обвинен за взятки в размере 87 миллионов рублей. «Суд приговорил сотрудника управления „К“ ФСБ Дмитрия Фролова к шести годам за взятки на 87 млн рублей», — огласили приговор в зале суда, передает РЕН ТВ. Уточняется, что наказание также было сочтено отбытым. По данным следствия, Фролов многие годы «крышевал» банк за месячную плату. Сотрудник ФСБ был арестован в конце апреля текущего года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Суд приговорил сотрудника управления «К» Федеральной службы безопасности Дмитрия Фролова к шести годам тюрьмы и счел наказание отбытым. Он обвинен за взятки в размере 87 миллионов рублей. «Суд приговорил сотрудника управления „К“ ФСБ Дмитрия Фролова к шести годам за взятки на 87 млн рублей», — огласили приговор в зале суда, передает РЕН ТВ. Уточняется, что наказание также было сочтено отбытым. По данным следствия, Фролов многие годы «крышевал» банк за месячную плату. Сотрудник ФСБ был арестован в конце апреля текущего года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям