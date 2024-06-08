08 июня 2024

Собак пропавших в свердловском лесу детей отправили домой

© Служба новостей «URA.RU»
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Собаки поехали к своим хозяевам на машине (архивное фото)
Собаки поехали к своим хозяевам на машине (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В свердловском лесу пропали дети из Тюмени

Собак породы бигль по кличке Рыжий и Рокки, которые потерялись вместе с 12-летним Григорием и 10-летней Викторией Крепп из Тюмени в свердловском лесу, вернули домой. После того как подростков нашли, их домашних питомцев накормили, напоили и достали из шерсти клещей в местном отделе полиции, сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Рыжий и Рокки, так зовут резвых собак-телохранителей подростков, после многодневного вынужденного воздержания от приёма пищи с удовольствием отведали вкусняшек, любезно предоставленных сотрудниками полиции. А спустя короткий промежуток времени, после извлечения из их тел клещей, уехали на легковом автомобиле в родные края — в Тюмень», — рассказал полковник Горелых.

Он также опроверг информацию о том, что в тайге собакам пришлось отпугивать волков от детей. По его словам, в тепловизоры не заметили их в зоне поисковой операции.

Несовершеннолетние брат и сестра пропали в лесу Слободо-Туринского района Свердловской области. Они приехали из Тюмени к дедушке еще 4 июня, однако домой с рыбалки смог вернуться только пенсионер. 6 июня началась масштабная поисковая операция. Детей искали сотни волонтеров и силовиков, их удалось найти только утром 8 июня, после чего их на вертолете доставили в Тюмень. Подробнее о ЧП — в сюжете агентства.

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Собак породы бигль по кличке Рыжий и Рокки, которые потерялись вместе с 12-летним Григорием и 10-летней Викторией Крепп из Тюмени в свердловском лесу, вернули домой. После того как подростков нашли, их домашних питомцев накормили, напоили и достали из шерсти клещей в местном отделе полиции, сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Рыжий и Рокки, так зовут резвых собак-телохранителей подростков, после многодневного вынужденного воздержания от приёма пищи с удовольствием отведали вкусняшек, любезно предоставленных сотрудниками полиции. А спустя короткий промежуток времени, после извлечения из их тел клещей, уехали на легковом автомобиле в родные края — в Тюмень», — рассказал полковник Горелых. Он также опроверг информацию о том, что в тайге собакам пришлось отпугивать волков от детей. По его словам, в тепловизоры не заметили их в зоне поисковой операции. Несовершеннолетние брат и сестра пропали в лесу Слободо-Туринского района Свердловской области. Они приехали из Тюмени к дедушке еще 4 июня, однако домой с рыбалки смог вернуться только пенсионер. 6 июня началась масштабная поисковая операция. Детей искали сотни волонтеров и силовиков, их удалось найти только утром 8 июня, после чего их на вертолете доставили в Тюмень. Подробнее о ЧП — в сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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