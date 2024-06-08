Собак пропавших в свердловском лесу детей отправили домой

Собак породы бигль по кличке Рыжий и Рокки, которые потерялись вместе с 12-летним Григорием и 10-летней Викторией Крепп из Тюмени в свердловском лесу, вернули домой. После того как подростков нашли, их домашних питомцев накормили, напоили и достали из шерсти клещей в местном отделе полиции, сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«Рыжий и Рокки, так зовут резвых собак-телохранителей подростков, после многодневного вынужденного воздержания от приёма пищи с удовольствием отведали вкусняшек, любезно предоставленных сотрудниками полиции. А спустя короткий промежуток времени, после извлечения из их тел клещей, уехали на легковом автомобиле в родные края — в Тюмень», — рассказал полковник Горелых.
Он также опроверг информацию о том, что в тайге собакам пришлось отпугивать волков от детей. По его словам, в тепловизоры не заметили их в зоне поисковой операции.
Несовершеннолетние брат и сестра пропали в лесу Слободо-Туринского района Свердловской области. Они приехали из Тюмени к дедушке еще 4 июня, однако домой с рыбалки смог вернуться только пенсионер. 6 июня началась масштабная поисковая операция. Детей искали сотни волонтеров и силовиков, их удалось найти только утром 8 июня, после чего их на вертолете доставили в Тюмень. Подробнее о ЧП — в сюжете агентства.
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