Для артиллеристов российской армии на купянском направлении приоритетными целями стали пункты управления украинскими беспилотниками. Об этом сообщил командир боевой машины РСЗО БМ-21 «Град» 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Саня-Саня».
«Появились новые цели — пункты управления беспилотниками. Мы видим они их оборудуют и в домах, и в подвалах, есть у них и какие-то перекатные на машинах», — объяснил командир боевой машины. Его слова передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что ВСУ покинули Купянск в Харьковской области. По словам координатора по межпарламентским связям с парламентом ЛНР Виктора Водолацкого, на данный момент на территории остались только подразделения прикрытия, пишет «Национальная служба новостей».
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