Армия и оружие Артиллерист раскрыл приоритетные цели ВС РФ на купянском направлении ВС РФ приоритетно атакуют пункты БПЛА ВСУ под Купянском 10 июня 2024 в 10:14 Размер текста - 17 + Артиллеристы приоритетно атакуют пункты управления украинских БПЛА на купянском направлении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для артиллеристов российской армии на купянском направлении приоритетными целями стали пункты управления украинскими беспилотниками. Об этом сообщил командир боевой машины РСЗО БМ-21 «Град» 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Саня-Саня». «Появились новые цели — пункты управления беспилотниками. Мы видим они их оборудуют и в домах, и в подвалах, есть у них и какие-то перекатные на машинах», — объяснил командир боевой машины. Его слова передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что ВСУ покинули Купянск в Харьковской области. По словам координатора по межпарламентским связям с парламентом ЛНР Виктора Водолацкого, на данный момент на территории остались только подразделения прикрытия, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Для артиллеристов российской армии на купянском направлении приоритетными целями стали пункты управления украинскими беспилотниками. Об этом сообщил командир боевой машины РСЗО БМ-21 «Град» 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Саня-Саня». «Появились новые цели — пункты управления беспилотниками. Мы видим они их оборудуют и в домах, и в подвалах, есть у них и какие-то перекатные на машинах», — объяснил командир боевой машины. Его слова передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что ВСУ покинули Купянск в Харьковской области. По словам координатора по межпарламентским связям с парламентом ЛНР Виктора Водолацкого, на данный момент на территории остались только подразделения прикрытия, пишет «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям