Артиллерист раскрыл приоритетные цели ВС РФ на купянском направлении

ВС РФ приоритетно атакуют пункты БПЛА ВСУ под Купянском
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Артиллеристы приоритетно атакуют пункты управления украинских БПЛА на купянском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для артиллеристов российской армии на купянском направлении приоритетными целями стали пункты управления украинскими беспилотниками. Об этом сообщил командир боевой машины РСЗО БМ-21 «Град» 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Саня-Саня».

«Появились новые цели — пункты управления беспилотниками. Мы видим они их оборудуют и в домах, и в подвалах, есть у них и какие-то перекатные на машинах», — объяснил командир боевой машины. Его слова передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ВСУ покинули Купянск в Харьковской области. По словам координатора по межпарламентским связям с парламентом ЛНР Виктора Водолацкого, на данный момент на территории остались только подразделения прикрытия, пишет «Национальная служба новостей».

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Для артиллеристов российской армии на купянском направлении приоритетными целями стали пункты управления украинскими беспилотниками. Об этом сообщил командир боевой машины РСЗО БМ-21 «Град» 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Саня-Саня». «Появились новые цели — пункты управления беспилотниками. Мы видим они их оборудуют и в домах, и в подвалах, есть у них и какие-то перекатные на машинах», — объяснил командир боевой машины. Его слова передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что ВСУ покинули Купянск в Харьковской области. По словам координатора по межпарламентским связям с парламентом ЛНР Виктора Водолацкого, на данный момент на территории остались только подразделения прикрытия, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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