Более двух тысяч мигрантов выдворили из Москвы за последние четыре месяца

14 июня 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

Из Москвы за четыре месяца выдворили около двух тысяч мигрантов Фото: Илья Московец © URA.RU В Москве за первые четыре месяца текущего года к ответственности привлечено более 10 тысяч иностранцев за нарушение миграционного законодательства, более двух тысяч из них выдворены из страны. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России. «За нарушение миграционного законодательства Российской Федерации к административной ответственности за 4 месяца 2024 года привлечено свыше 10 тыс. иностранных граждан, из них более 8 тыс. — за нарушение режима пребывания, более 2 тыс. — за незаконное осуществление трудовой деятельности», — отметили в пресс-службе ведомства. Там же сообщили, что судебные органы вынесли решения о выдворении свыше 2 тысяч иностранцев, а 350 лиц помещены в центр временного содержания. В пресс-службе так же заявили, что возбуждено 990 уголовных дел за организацию незаконной миграции. В рамках контроля за соблюдением порядка привлечения к труду иностранцев составлено более 2 тысяч административных материалов и наложены штрафы на общую сумму почти 100 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве за первые четыре месяца текущего года к ответственности привлечено более 10 тысяч иностранцев за нарушение миграционного законодательства, более двух тысяч из них выдворены из страны. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России. «За нарушение миграционного законодательства Российской Федерации к административной ответственности за 4 месяца 2024 года привлечено свыше 10 тыс. иностранных граждан, из них более 8 тыс. — за нарушение режима пребывания, более 2 тыс. — за незаконное осуществление трудовой деятельности», — отметили в пресс-службе ведомства. Там же сообщили, что судебные органы вынесли решения о выдворении свыше 2 тысяч иностранцев, а 350 лиц помещены в центр временного содержания. В пресс-службе так же заявили, что возбуждено 990 уголовных дел за организацию незаконной миграции. В рамках контроля за соблюдением порядка привлечения к труду иностранцев составлено более 2 тысяч административных материалов и наложены штрафы на общую сумму почти 100 млн рублей.