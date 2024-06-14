Более двух тысяч мигрантов выдворили из Москвы за последние четыре месяца

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Алексей Бубнов на объектах. Екатеринбург , мигранты, скамейка, лавочка, парень с девушкой
Из Москвы за четыре месяца выдворили около двух тысяч мигрантов Фото:

В Москве за первые четыре месяца текущего года к ответственности привлечено более 10 тысяч иностранцев за нарушение миграционного законодательства, более двух тысяч из них выдворены из страны. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

«За нарушение миграционного законодательства Российской Федерации к административной ответственности за 4 месяца 2024 года привлечено свыше 10 тыс. иностранных граждан, из них более 8 тыс. — за нарушение режима пребывания, более 2 тыс. — за незаконное осуществление трудовой деятельности», — отметили в пресс-службе ведомства. Там же сообщили, что судебные органы вынесли решения о выдворении свыше 2 тысяч иностранцев, а 350 лиц помещены в центр временного содержания.

В пресс-службе так же заявили, что возбуждено 990 уголовных дел за организацию незаконной миграции. В рамках контроля за соблюдением порядка привлечения к труду иностранцев составлено более 2 тысяч административных материалов и наложены штрафы на общую сумму почти 100 млн рублей.

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В Москве за первые четыре месяца текущего года к ответственности привлечено более 10 тысяч иностранцев за нарушение миграционного законодательства, более двух тысяч из них выдворены из страны. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России. «За нарушение миграционного законодательства Российской Федерации к административной ответственности за 4 месяца 2024 года привлечено свыше 10 тыс. иностранных граждан, из них более 8 тыс. — за нарушение режима пребывания, более 2 тыс. — за незаконное осуществление трудовой деятельности», — отметили в пресс-службе ведомства. Там же сообщили, что судебные органы вынесли решения о выдворении свыше 2 тысяч иностранцев, а 350 лиц помещены в центр временного содержания. В пресс-службе так же заявили, что возбуждено 990 уголовных дел за организацию незаконной миграции. В рамках контроля за соблюдением порядка привлечения к труду иностранцев составлено более 2 тысяч административных материалов и наложены штрафы на общую сумму почти 100 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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