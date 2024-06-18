Цивилева: у 20% вернувшихся с СВО бойцов есть ПТСР

Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева раскрыла статистику о состоянии здоровья ветеранов, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции. Она сообщила, что посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) диагностировано примерно у 20% из них.
«Где-то у 20%. Такой диагноз требует серьезной, длительной работы психиатра и медицинского психолога при медикаментозной поддержке. Но, конечно, психологическая поддержка нужна всем, кто возвращается из зоны СВО», — передает слова Цивилевой газета "Ведомости".
Цивилева, недавно назначенная на новую должность, будет курировать социальное и жилищное обеспечение военнослужащих, а также взаимодействие Минобороны с фондом «Защитники Отечества». Фонд был создан по указу президента РФ и занимается адресной помощью ветеранам и семьям погибших бойцов.
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