Цивилева: у 20% вернувшихся с СВО бойцов есть ПТСР

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Такой диагноз требует серьезной работы со специалистом, заявила Цивилева
Такой диагноз требует серьезной работы со специалистом, заявила Цивилева Фото:

Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева раскрыла статистику о состоянии здоровья ветеранов, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции. Она сообщила, что посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) диагностировано примерно у 20% из них.

«Где-то у 20%. Такой диагноз требует серьезной, длительной работы психиатра и медицинского психолога при медикаментозной поддержке. Но, конечно, психологическая поддержка нужна всем, кто возвращается из зоны СВО», — передает слова Цивилевой газета "Ведомости".

Цивилева, недавно назначенная на новую должность, будет курировать социальное и жилищное обеспечение военнослужащих, а также взаимодействие Минобороны с фондом «Защитники Отечества». Фонд был создан по указу президента РФ и занимается адресной помощью ветеранам и семьям погибших бойцов.

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Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева раскрыла статистику о состоянии здоровья ветеранов, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции. Она сообщила, что посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) диагностировано примерно у 20% из них. «Где-то у 20%. Такой диагноз требует серьезной, длительной работы психиатра и медицинского психолога при медикаментозной поддержке. Но, конечно, психологическая поддержка нужна всем, кто возвращается из зоны СВО», — передает слова Цивилевой газета "Ведомости". Цивилева, недавно назначенная на новую должность, будет курировать социальное и жилищное обеспечение военнослужащих, а также взаимодействие Минобороны с фондом «Защитники Отечества». Фонд был создан по указу президента РФ и занимается адресной помощью ветеранам и семьям погибших бойцов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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