В ЦМАКП назвали топ специальностей с невостребованными выпускниками

К 2025 году студентов в России будет на 2,7 миллиона больше, чем требуется экономике. Максимальный избыток ожидается по специальностям, связанным с политикой, СМИ и библиотечным делом, следует из данных Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
«В группе „политические науки и регионоведение“ предполагается более чем семикратное превышение числом выпускников спроса. Значительный избыток — в 2,5–3,3 раза — ожидается также по таким группам специальностей, как управление в технических системах, техносферная безопасность и природообустройство, СМИ и информационно-библиотечное дело», — приводит данные исследования газета «Коммерсант». Также вероятно превышение числа выпускников в сферах химических технологий, области языкознания и литературы.
Помимо этого, ожидается избыток специалистов в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, а также психологов, техников наземного транспорта, ветеринаров, юристов и медиков профиля «клиническая медицина». Однако до 2035 года спрос на рынке труда будет в несколько раз больше предложения в сферах безопасности, военного комплекса, нанотехнологий, архитектуры, информатики и фармации.
В середине июня председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой предоставлять право на бесплатное второе высшее образование по некоторым направлениям подготовки, передает RT. По его словам, студенты должны иметь право получить новую специальность, в которой остро нуждается оборонно-промышленный комплекс страны. Он отметил, что поправки в закон внесут на обсуждение в Госдуму в ближайшее время.
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