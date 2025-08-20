На сообщения о «черной Луне» в августе отреагировали ученые

Московский планетарий: сообщения о черной Луне в августе — недостоверные
«Черной луны» не будет, однако 23 августа произойдет новолуние
«Черной луны» не будет, однако 23 августа произойдет новолуние

В Московском планетарии опровергли сообщения о возможности наблюдать так называемую «черную Луну» в августе 2025 года. Как заявила научный директор учреждения Фаина Рублева, информация, появившаяся в ряде российских и зарубежных СМИ о том, что «черная Луна» взойдет в ночь на 22 августа, является недостоверной.

«Такие события очень точно поддаются прогнозированию, так как происходят по законам небесной механики. Можно провести наблюдения, чтобы убедиться в этом воочию», — заявила Рублева изданию «Газета.ру». Она подчеркнула что в августе 2025 года произойдет только одно новолуние — 23 августа.

Рублева уточнила, что термин «черная Луна» не используется в научной среде, поскольку Луна по своей природе не может быть ни черной, ни белой. По мнению эксперта, популяризация подобных выражений связана с тем, что во время новолуния спутник Земли поворачивается к нашей планете своей неосвещенной стороной и становится невидимым на ночном небе.

