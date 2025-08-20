Озвучен важнейший вопрос встречи Путина и Зеленского

Вопрос обеспечения безопасности будет иметь первостепенное значение при организации возможных переговоров между президентами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским — в рамках регулирования конфликта. Об этом сообщила руководитель Национального центра коммуникаций, эксперт по дипломатическому протоколу Ольга Кеворкова.
"Уверена, что протокол президента России блестяще справится с этой задачей, российские коллеги знают и соблюдают все нормы. Важнейшими будут вопросы безопасности", — заявила Кеворкова в беседе с «Лента.ру».
Комментируя появившуюся в СМИ информацию о вероятной встрече Путина и Зеленского в Будапеште, эксперт отметила важность государственного протокола при ведении переговоров, направленных на завершения кризиса на Украине. По ее словам, соблюдение норм дипломатического этикета и уважительное отношение к госсимволам являются дополнительными инструментами для достижения договоренностей. Ольга Кеворкова также подчеркнула, что детали подготовки подобной встречи известны только узкому кругу лиц, непосредственно вовлеченных в ее организацию.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров предупреждал о рисках ухудшения ситуации после возможной трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. Он заявил, что Москва готова к продолжению переговоров по урегулированию. Однако при этом глава министерства отметил, что недостаточно продуманная встреча способна негативно повлиять на текущую ситуацию в конфликте.
Кроме того, он заявил, что РФ согласна обеспечивать гарантии безопасности для Украины, но только на равной основе при участии Китая, США, Великобритании и Франции. Также российские власти не могут согласиться с ситуацией, когда вопросы коллективной безопасности будут решаться без их участия, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.