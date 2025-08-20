Озвучен важнейший вопрос встречи Путина и Зеленского

Эксперт по протоколу Кеворкова: безопасность - главный вопрос встречи с Украиной
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин и Зеленский, в первую очередь, обсудят вопрос обеспечения безопасности в конфликте, заявила Кеворкова
Путин и Зеленский, в первую очередь, обсудят вопрос обеспечения безопасности в конфликте, заявила Кеворкова Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Вопрос обеспечения безопасности будет иметь первостепенное значение при организации возможных переговоров между президентами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским — в рамках регулирования конфликта. Об этом сообщила руководитель Национального центра коммуникаций, эксперт по дипломатическому протоколу Ольга Кеворкова.

"Уверена, что протокол президента России блестяще справится с этой задачей, российские коллеги знают и соблюдают все нормы. Важнейшими будут вопросы безопасности", — заявила Кеворкова в беседе с «Лента.ру»

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о вероятной встрече Путина и Зеленского в Будапеште, эксперт отметила важность государственного протокола при ведении переговоров, направленных на завершения кризиса на Украине. По ее словам, соблюдение норм дипломатического этикета и уважительное отношение к госсимволам являются дополнительными инструментами для достижения договоренностей. Ольга Кеворкова также подчеркнула, что детали подготовки подобной встречи известны только узкому кругу лиц, непосредственно вовлеченных в ее организацию.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров предупреждал о рисках ухудшения ситуации после возможной трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. Он заявил, что Москва готова к продолжению переговоров по урегулированию. Однако при этом глава министерства отметил, что недостаточно продуманная встреча способна негативно повлиять на текущую ситуацию в конфликте. 

Кроме того, он заявил, что РФ согласна обеспечивать гарантии безопасности для Украины, но только на равной основе при участии Китая, США, Великобритании и Франции. Также российские власти не могут согласиться с ситуацией, когда вопросы коллективной безопасности будут решаться без их участия, передает 360.ru. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вопрос обеспечения безопасности будет иметь первостепенное значение при организации возможных переговоров между президентами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским — в рамках регулирования конфликта. Об этом сообщила руководитель Национального центра коммуникаций, эксперт по дипломатическому протоколу Ольга Кеворкова. "Уверена, что протокол президента России блестяще справится с этой задачей, российские коллеги знают и соблюдают все нормы. Важнейшими будут вопросы безопасности", — заявила Кеворкова в беседе с «Лента.ру».  Комментируя появившуюся в СМИ информацию о вероятной встрече Путина и Зеленского в Будапеште, эксперт отметила важность государственного протокола при ведении переговоров, направленных на завершения кризиса на Украине. По ее словам, соблюдение норм дипломатического этикета и уважительное отношение к госсимволам являются дополнительными инструментами для достижения договоренностей. Ольга Кеворкова также подчеркнула, что детали подготовки подобной встречи известны только узкому кругу лиц, непосредственно вовлеченных в ее организацию. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров предупреждал о рисках ухудшения ситуации после возможной трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. Он заявил, что Москва готова к продолжению переговоров по урегулированию. Однако при этом глава министерства отметил, что недостаточно продуманная встреча способна негативно повлиять на текущую ситуацию в конфликте.  Кроме того, он заявил, что РФ согласна обеспечивать гарантии безопасности для Украины, но только на равной основе при участии Китая, США, Великобритании и Франции. Также российские власти не могут согласиться с ситуацией, когда вопросы коллективной безопасности будут решаться без их участия, передает 360.ru. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...