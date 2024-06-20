Троицкая родительская суббота 22 июня: как правильно поминать родных

Особый день поминовения ушедших из жизни родных и близких — Троицкая родительская суббота — отмечена в православном календаре 22 июня. В этот день священнослужители рекомендуют привести в порядок не только захоронения своих близких, но и безымянные могилы. Как правильно поминать родных, — в материале URA.RU.
Что такое Троицкая родительская суббота
В православии есть 11 особых поминальных дат — родительских суббот. Среди них есть два дня, когда молятся не только об усопших родственниках, но и о душах всех ушедших из жизни верующих, поэтому такие субботы называются вселенскими. Они носят названия Мясопустной и Троицкой родительской субботы.
Этот день символизирует последний момент существования Церкви Ветхого Завета перед новым этапом, связанным с Иисусом Христом. Считается, что перед праздником Троицы или Святой Пятидесятницы происходит искупление живых и мертвых.
Кого положено поминать в Троицкую субботу
В Троицкую родительскую субботу поминают души всех ушедших из мира живых: родственников, друзей, пропавших без вести, погибших в катастрофах и войнах, убитых, разбившихся, умерших от болезни и других. Однако поминовение душ касается не только современности, но и прошлого. Христиане вспоминают и молятся за упокой всех когда-то живших людей. Именно поэтому памятную дату еще называют вселенской.
Как правильно поминать родных
В этот день необходимо посетить церковь, где проходит богослужение, после чего подать поминальные записки. Для освящения в храмы приносят еду, выпечку, сладости, литургийное вино и другие продукты, которые после можно раздать всем желающим, попросив помянуть своих усопших близких.
Выходя из храма, принято раздать милостыню, после чего отправиться на кладбище и провести уборку могил близких. Причем священнослужители рекомендуют привести в порядок не только захоронения своих родных, но и безымянные могилы. После этого можно собраться за столом с семьей, чтобы вспомнить дорогих покойных людей.
Когда еще поминают родных
Родных можно помянуть почти в любой день, по возможности не делая это в большие православные праздники, когда стоит проявить любовь и заботу к своим близким. Те, кто хочет вспомнить своих погибших друзей и родственников, могут сделать это именно в родительский день. В 2024 году после Троицкой родительской субботы будет еще две такие даты: 11 сентября и 2 ноября.
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