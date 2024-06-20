Троицкая родительская суббота 22 июня: как правильно поминать родных

В 2024 году Троицкая родительская суббота приходится на 22 июня
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В Троицкую субботу поминают не только погибших родственников, но и всех ушедших из жизни
В Троицкую субботу поминают не только погибших родственников, но и всех ушедших из жизни Фото:

Особый день поминовения ушедших из жизни родных и близких — Троицкая родительская суббота — отмечена в православном календаре 22 июня. В этот день священнослужители рекомендуют привести в порядок не только захоронения своих близких, но и безымянные могилы. Как правильно поминать родных, — в материале URA.RU.

Что такое Троицкая родительская суббота

В православии есть 11 особых поминальных дат — родительских суббот. Среди них есть два дня, когда молятся не только об усопших родственниках, но и о душах всех ушедших из жизни верующих, поэтому такие субботы называются вселенскими. Они носят названия Мясопустной и Троицкой родительской субботы.

Этот день символизирует последний момент существования Церкви Ветхого Завета перед новым этапом, связанным с Иисусом Христом. Считается, что перед праздником Троицы или Святой Пятидесятницы происходит искупление живых и мертвых.

Кого положено поминать в Троицкую субботу

В Троицкую родительскую субботу поминают души всех ушедших из мира живых: родственников, друзей, пропавших без вести, погибших в катастрофах и войнах, убитых, разбившихся, умерших от болезни и других. Однако поминовение душ касается не только современности, но и прошлого. Христиане вспоминают и молятся за упокой всех когда-то живших людей. Именно поэтому памятную дату еще называют вселенской.

Православные христиане вспоминают и молятся за упокой всех когда-то живших людей
Православные христиане вспоминают и молятся за упокой всех когда-то живших людей
Фото:

Как правильно поминать родных

В этот день необходимо посетить церковь, где проходит богослужение, после чего подать поминальные записки. Для освящения в храмы приносят еду, выпечку, сладости, литургийное вино и другие продукты, которые после можно раздать всем желающим, попросив помянуть своих усопших близких.

Выходя из храма, принято раздать милостыню, после чего отправиться на кладбище и провести уборку могил близких. Причем священнослужители рекомендуют привести в порядок не только захоронения своих родных, но и безымянные могилы. После этого можно собраться за столом с семьей, чтобы вспомнить дорогих покойных людей.

Когда еще поминают родных

Родных можно помянуть почти в любой день, по возможности не делая это в большие православные праздники, когда стоит проявить любовь и заботу к своим близким. Те, кто хочет вспомнить своих погибших друзей и родственников, могут сделать это именно в родительский день. В 2024 году после Троицкой родительской субботы будет еще две такие даты: 11 сентября и 2 ноября.

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Особый день поминовения ушедших из жизни родных и близких — Троицкая родительская суббота — отмечена в православном календаре 22 июня. В этот день священнослужители рекомендуют привести в порядок не только захоронения своих близких, но и безымянные могилы. Как правильно поминать родных, — в материале URA.RU. Что такое Троицкая родительская суббота В православии есть 11 особых поминальных дат — родительских суббот. Среди них есть два дня, когда молятся не только об усопших родственниках, но и о душах всех ушедших из жизни верующих, поэтому такие субботы называются вселенскими. Они носят названия Мясопустной и Троицкой родительской субботы. Этот день символизирует последний момент существования Церкви Ветхого Завета перед новым этапом, связанным с Иисусом Христом. Считается, что перед праздником Троицы или Святой Пятидесятницы происходит искупление живых и мертвых. Кого положено поминать в Троицкую субботу В Троицкую родительскую субботу поминают души всех ушедших из мира живых: родственников, друзей, пропавших без вести, погибших в катастрофах и войнах, убитых, разбившихся, умерших от болезни и других. Однако поминовение душ касается не только современности, но и прошлого. Христиане вспоминают и молятся за упокой всех когда-то живших людей. Именно поэтому памятную дату еще называют вселенской. Как правильно поминать родных В этот день необходимо посетить церковь, где проходит богослужение, после чего подать поминальные записки. Для освящения в храмы приносят еду, выпечку, сладости, литургийное вино и другие продукты, которые после можно раздать всем желающим, попросив помянуть своих усопших близких. Выходя из храма, принято раздать милостыню, после чего отправиться на кладбище и провести уборку могил близких. Причем священнослужители рекомендуют привести в порядок не только захоронения своих родных, но и безымянные могилы. После этого можно собраться за столом с семьей, чтобы вспомнить дорогих покойных людей. Когда еще поминают родных Родных можно помянуть почти в любой день, по возможности не делая это в большие православные праздники, когда стоит проявить любовь и заботу к своим близким. Те, кто хочет вспомнить своих погибших друзей и родственников, могут сделать это именно в родительский день. В 2024 году после Троицкой родительской субботы будет еще две такие даты: 11 сентября и 2 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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