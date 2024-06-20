Актер Леонид Гусаров погиб на СВО

21 июня 2024 в 02:20 Размер текста - 17 +

Леонид Гусаров погиб при выполнении боевых задач Фото: Илья Московец © URA.RU Актер и педагог Леонид Гусаров погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила администрация городского округа Жуковский в социальных сетях. «В августе 2023 года Леонид Гусаров отправился на СВО. Во время выполнения боевых задач он погиб героически», — отмечается в официальном сообщении. Церемония прощания с Леонидом Гусаровым пройдет 21 июня в Пантелеимоновском храме Преображения Господня. Начало траурной церемонии запланировано на 10:00 утра. Гусаров родом из Ангарска. После обучения в Иркутском театральном училище он работал в омском театре «Галерка», в Нижегородском театре комедии. В 2012 году переехал в подмосковный город Жуковский, начал сотрудничать с театром «Стрела» и трудился в детской школе искусств. Он также снимался в драме Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» и сериале «Последний мент». Леонид Гусаров отправился на СВО в августе 2023 года Жуковская Детская школа искусств N1 https://vk.com/wall-214907564_761?z=photo-214907564_457241051%2Falbum-214907564_00%2Frev Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер и педагог Леонид Гусаров погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила администрация городского округа Жуковский в социальных сетях. «В августе 2023 года Леонид Гусаров отправился на СВО. Во время выполнения боевых задач он погиб героически», — отмечается в официальном сообщении. Церемония прощания с Леонидом Гусаровым пройдет 21 июня в Пантелеимоновском храме Преображения Господня. Начало траурной церемонии запланировано на 10:00 утра. Гусаров родом из Ангарска. После обучения в Иркутском театральном училище он работал в омском театре «Галерка», в Нижегородском театре комедии. В 2012 году переехал в подмосковный город Жуковский, начал сотрудничать с театром «Стрела» и трудился в детской школе искусств. Он также снимался в драме Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» и сериале «Последний мент».