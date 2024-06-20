20 июня 2024

Актер Леонид Гусаров погиб на СВО

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Прощание и похороны Игоря Маевского. Екатеринбург , смерть, траур, гвоздики, скорбь, прощание, цветы, утрата
Леонид Гусаров погиб при выполнении боевых задач Фото:

Актер и педагог Леонид Гусаров погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила администрация городского округа Жуковский в социальных сетях.

«В августе 2023 года Леонид Гусаров отправился на СВО. Во время выполнения боевых задач он погиб героически», — отмечается в официальном сообщении.

Церемония прощания с Леонидом Гусаровым пройдет 21 июня в Пантелеимоновском храме Преображения Господня. Начало траурной церемонии запланировано на 10:00 утра.

Гусаров родом из Ангарска. После обучения в Иркутском театральном училище он работал в омском театре «Галерка», в Нижегородском театре комедии. В 2012 году переехал в подмосковный город Жуковский, начал сотрудничать с театром «Стрела» и трудился в детской школе искусств. Он также снимался в драме Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» и сериале «Последний мент».

Леонид Гусаров отправился на СВО в августе 2023 года
Леонид Гусаров отправился на СВО в августе 2023 года

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Актер и педагог Леонид Гусаров погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила администрация городского округа Жуковский в социальных сетях. «В августе 2023 года Леонид Гусаров отправился на СВО. Во время выполнения боевых задач он погиб героически», — отмечается в официальном сообщении. Церемония прощания с Леонидом Гусаровым пройдет 21 июня в Пантелеимоновском храме Преображения Господня. Начало траурной церемонии запланировано на 10:00 утра. Гусаров родом из Ангарска. После обучения в Иркутском театральном училище он работал в омском театре «Галерка», в Нижегородском театре комедии. В 2012 году переехал в подмосковный город Жуковский, начал сотрудничать с театром «Стрела» и трудился в детской школе искусств. Он также снимался в драме Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» и сериале «Последний мент».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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